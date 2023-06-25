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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدوما الروسي: وضع "فاجنر" غير محدد حتى الآن.. ويجب وضع معايير لعملها

الدوما
الدوما

قال رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي فلاديمير شامانوف، اليوم الأحد، إنه لا يجب حظر شركة فاجنر في روسيا، كونها مؤهلة وجاهزة للقتال.

اضاف شامانوف:" مصير شركة فاجنر غير محدد حتى الآن "، مشدداً على ضرورة إصدار تشريعات لتنظيم عمل الشركات العسكرية الخاص، بحسب قناة العربية.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة خارجية كوريا الديمقراطية الشعبية إن بيونغ يانغ تدعم إجراءات موسكو في الوضع المتعلق بتمرد "فاجنر".

وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية، التقى نائب وزير خارجية كوريا الشمالية، إيم تشون إيل، اليوم الأحد، بالسفير الروسي لدى بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا.

خلال المحادثة، قال نائب الوزير الكوري الشمالي، إنه واثق من أن التمرد المسلح في روسيا سيتم ردعه بسرعة وفقًا لتطلعات وإرادة الشعب الروسي، مشيرًا إلى أن [كوريا الشمالية] ستدعم بقوة أي قرار للقيادة الروسية.

وبحسب إم تشيونغ إيل، فإنه لا يشك في أن "الجيش الصامد وشعب روسيا سيتغلبان على أي صعوبات وتحديات"، ويحققان "نصرًا بطوليًا" في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

البرلمان الروسي الدوما روسيا أزمة فاجنر موسكو أوكرانيا

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