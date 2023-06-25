إمام مسجد الحسين: سيدنا النبى كان يخرج للتنزه فى العيد (فيديو)

قال الدكتور مصطفي عبدالسلام، إمام مسجد الإمام الحسين، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج ويأخذ أهل بيته معه، ومنهم السيدة عائشة رضى الله عنها، عندما أخرجها يوم العيد، وكان الأحباش يلعبون وطلبت السيدة عائشة مشاهدتهم فسمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع إمام مسجد الإمام الحسين، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "شوف العيد فى الإسلام، وسيدنا النبي قال لنا فى ديننا فسحة، اعمل كل اللى أنت عاوزه ما دام فى حدود الشرع".

واستهد بقول رولنا الكريم: "عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبوبكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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