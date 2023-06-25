ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إمام مسجد الحسين: سيدنا النبى كان يخرج للتنزه فى العيد (فيديو)

د. مصطفى عبدالسلام
د. مصطفى عبدالسلام

قال الدكتور مصطفي عبدالسلام، إمام مسجد الإمام الحسين، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخرج ويأخذ أهل بيته معه، ومنهم السيدة عائشة رضى الله عنها، عندما أخرجها يوم العيد، وكان الأحباش يلعبون وطلبت السيدة عائشة مشاهدتهم فسمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وتابع إمام مسجد الإمام  الحسين، خلال حلقة برنامج "البيت"، المذاع علي فضائية "الناس": "شوف العيد فى الإسلام، وسيدنا النبي قال لنا فى ديننا فسحة، اعمل كل اللى أنت عاوزه ما دام فى حدود الشرع".

واستهد بقول رولنا الكريم: "عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبوبكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

https://www.youtube.com/watch?v=RIqLbYGKI8g

الدكتور مصطفي عبدالسلام مسجد الإمام الحسين السيدة عائشة إمام مسجد سيدنا الحسين مسجد سيدنا الحسين

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان الكيمياء ونموذج الإجابة

أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية: "لازم أجرب على نفسى الأول"

حسين الشحات بعد تجديد تعاقده: "تراب الأهلى ذهب"

أحمد وزوجته نادية المغربية.. قصة نجاح في معرض “فرصتي” بالإسكندرية (صور)

النيابة تستدعى شهود العيان فى واقعة قتل شاب شقيقه وزوجته ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى