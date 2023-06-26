"اختار القطعة المشوية".. كيف تقضي عيد الأضحى بصحة وأمان؟

يحتفل المسلمون بعيد الأضحى فمن الطقوس الثابتة فيه التضحية حيث يتم ذبح الضحية وتوزيعها على الأقارب والفقراء والمحتاجين، ومن الممارسات الدينية المتعارف عليها تناول اللحوم في هذا اليوم مثل لحم الضأن والكفتة والكباب وغيرها وتبادل الزيارات بينهما.

ولكن لا بد أن يتم تناول اللحوم بكميات مناسبة فهو بالطبع مغذي ولكن كمية استهلاكها لها أهمية قصوى لأنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو ارتفاع كوليسترول الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية إذا تم تناولها بكميات كبيرة.

لذلك إليك قائمة ببعض النقاط الأساسية التي تحتاج إلى الاحتفاظ بها قبل تناول لحوم العيد وفقا للدكتور محمد منيسي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي.



١_ اختر المشوي بدلاً من المقلي

بدلاً من تناول اللحوم في شكل مقلي مثل لحم الضأن المقلي أو الكبد المقلي أو الكباب، اختر البدائل المخبوزة أو المشوية بدهن الزيت فقط لأنها ستكون ألذ وأكثر هشاشة وصحة أيضًا.

٢_المرق البسيط أفضل من المرق السميك والقشدي

بدلاً من صنع لحمك بمرق سميك ودسم ودهني، والذي يتضمن الكثير من الزيت والقشدة والزبدة وما إلى ذلك، اختر بديلًا صحيًا مع كمية أقل من الزيت وهريس البصل والطماطم فقط.

٣_ أضف الألياف على شكل خضروات وفواكه

لجعل طبق اللحم أكثر صحة وصديقًا للأمعاء وهو سهل الهضم أيضًا، قم بتضمين المزيد من الخضار مع اللحم على شكل سلطة بدون تتبيلات كريمية أو خضروات سوتيه أو مشوية، اجعل الفاكهة أيضًا أفضل صديق لك لأن محتواها من الألياف سيساعد في التخلص من السموم من الجسم والحفاظ على نظافة أمعائك. أيضًا تساعد الفواكه في الحفاظ على الرغبة الشديدة في تناول السكر وإبقاء الشخص ممتلئًا لفترة أطول أيضًا.

٣_وجبات صغيرة ومتكررة

بدلًا من تناول وجبة واحدة تناول وجبات صغيرة ومتكررة من شأنها أن تحافظ على أمعائك في حالة صحية، استمر أيضًا في التحقق من حجم حصتك حيث ستختفي معظم المشكلات من خلال التحكم في الجزء فقط.

٤_تجنب أعضاء الضأن الداخلية

تحتوي الأعضاء الداخلية مثل الكبد والقلب والكلى وما إلى ذلك على نسبة عالية من الدهون والكوليسترول لذا تجنب تناولها، بدلاً من ذلك اختر بدائل صحية قليلة الدهون مثل صدور الضأن أو الرقبة أو الأجنحة.

٥_تجنب الحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر

تجنب الأطعمة الحلوة إذا كنت تهدف إلى الحد من استهلاك السعرات الحرارية والدهون وأيضًا لا تحتوي على سعرات حرارية فارغة في شكل مشروبات حلوة، استبدل هذه المشروبات بعصائر.