مجلس جامعة المنصورة الجديدة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الثانى

عقد مجلس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، جلسته الثالثة والعشرين، برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس الجامعة، وحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

واستهل "الخولي" المجلس بتقديم خالص الشكر والتقدير لأعضاء المجلس من العمداء، وأيضًا مديري البرامج العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والطلبة بانتهاء الفصل الدراسي الثاني واعتماد النتائج.

وقدّم الدكتور رئيس المجلس التهنئة لكل منتسبي جامعة المنصورة الجديدة بمناسبه عيد الأضحى المبارك، كما صادق المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة الثانية والعشرين المنعقدة اليوم الأحد، وأحيط المجلس علمًا بتقرير عن منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill، نظام تعلم الطلاب LMS، نظام معلومات الطلاب SIS، نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، نظام التصحيح الإلكتروني E- correction، تقرير نظام الاختبارات الإلكترونية E-exam، البنية التحتية التكنولوجية IT، النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report، اللائحة الموحدة لسنة التدريب الإجباري الامتياز للصيادلة، وكلّف رئيس المجلس، أمانة مجلس الجامعة بمتابعة التكليفات حتى تاريخه.

واعتمد المجلس نتيجة الفصل الدراسي الثاني ربيع 2023 لكل كليات الجامعة، وناقش مقترح التسجيل الفصل الصيفي 2023 لكل كليات الجامعة، مع متابعة ملفات المتقدمين لشغل الوظائف الأكاديمية والادارية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتحديد موعد استكمال المقابلات، متابعة التكليفات حتى تاريخه، المذكرة المقدمة من مدير إدارة شئون الطلاب بشأن التسجيل للفصل الدراسي الصيفي 2023-2024، المذكرة المقدمة من- منسق مقرر اللغة الإنجليزية بالجامعة، بشأن اقتراح عقد اختبار مقرري اللغة الإنجليزية (1، 0) للطلاب الذين لم يجتازوا المقررين، وعرض المذكرة المقدمة من منسق مقرر اللغة الإنجليزية بالجامعة، بشأن قواعد الرأفة لمقرري اللغة الإنجليزية "1، 0"، المذكرة المقدمة من الدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب بشأن المقاصات العلمية بالكلية، المذكرة المقدمة من الدكتور عبدالقادر مبارك عميد كلية الأعمال، والدكتور إبراهيم معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بشأن بحث سبل التعاون بين جامعة المنصورة الجديدة وجامعة سانت ماري بالولايات المتحدة الأمريكية.

واعتمد رئيس المجلس إحصاءات نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ربيع 2022/ 2023 لكل كليات الجامعة.

كما ناقش المجلس الاستعداد للدراسة في الكليات الجديدة بالجامعة في العام الجامعي 2023/ 2024، استكمال تشكيل لجان المقصات العلمية وآلية عمل شئون الطلاب مع لجان المقصات في كل كليات الجامعة استعدادًا لاستقبال طلبه التحويلات من داخل وخارج مصر، الاشتراك في معرض ايديوجيت للتعليم للترويج للكليات الجديدة وبرامج الجامعة والإعداد للمعرض الدائم في الجامعة أثناء فترة قبول طلاب الدفعة الجديدة، اعتماد آلية ونماذج التقييم الخاصة بالتدريب الصيفي/ التدريب الميداني للطلاب وذلك في ضوء لائحة كل كلية، اعتماد تقارير الأداء لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والهيئة المعاونة، اعتماد التقارير السنوية للكليات والإدارات المختلفة بالجامعة، تحديد موعد اختبار الطلاب "غير المكتمل" والإعداد لهذه الاختبارات، اعتماد حالات الطلاب ذوي الأعذار المرضية وإيقاف القيد عن الفصل الدراسي الثاني 2022/ 2023، وتحديد الاحتياجات النهائية للكليات من مستلزمات التشغيل للعام الدراسي القادم 2023/ 2024، الأماكن الجديدة المقرر تسلمها واستخدامها في الدراسة مع بداية العام الدراسي المقبل، آلية تكهين نماذج الأسئلة والامتحانات التي تم تنفيذها في سنوات سابقة لكل كليات الجامعة.

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