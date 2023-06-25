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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم بحرق مقر "غد الثورة "

حبس
حبس

قضت الدائرة الثالثة "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "إسلام.ع"، المحبوس بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقضت المحكمة غيابيًا في 2015 بمعاقبة المتهم و5 آخرين هاربين، بالإعدام شنقًا، بعدما أفاد رد المفتى بأن أوراق القضية لم تظهر فيها شبهة تدرأ العقوبة التي تقرها المحكمة.

ووجهت أمر الإحالة إلى المتهمين أنهم بتاريخ 22 يناير لعام 2013، أشعلوا النيران عمدًا في مقر حزب غد الثورة، بأن سكبوا مواد محفزة على الاشتعال بالمبنى غير المأهول بالسكان، وأشعلوا النيران فيه، كما سرقوا منقولات من المبنى، وأضروا عمدًا بأموال الغير، واحتجزوا 3 من العاملين بالمكان، هم "شريف.ح" و"عبدالرحيم. م"، و"سعيد. م"، وقبضوا عليهم دون وجه حق؛ حتى لا يعوقوا تنفيذ مخططهم الإجرامي.

الدائرة الثالثة إرهاب وضع النار والسرقة المشدد 10 سنوات حزب غد الثورة محاكم بدر

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