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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنشيط السياحة: تعاقدنا مع البلوجر "نويل" لتصوير 15 فيديو بالأماكن السياحية

البلوجر الألمانى
البلوجر الألمانى

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة قامت بالتعاقد مع البلوجر الألماني نويل روبرتسون، وتم تصوير نحو 15 فيديو في العديد من الأماكن السياحية، ووضعها على صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المتابعين.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة ترحب بتواجد المشاهير على أرض مصر وقضاء تجربتهم في مصر بحرية، وهذه رسالة مهمة لكافة السائحين بأن مصر ترحب بضيوفها من كافة الجنسيات، كما أن وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، تحاول بشتى الطرق الاستفادة من هذا التواجد للمشاهير، وأن تقدم لهم كافة الخدمات اللوجستية التي تساعدهم على تحسين تجربتهم في مصر كواحدة من آليات الترويج الدعائي للمقاصد السياحية المصرية.

ويواصل البلوجر الألمانى الشهير "نويل روبرتسون" تقديم  فيديوهاته من مصر برقصته الشهيرة، حيث قدم فيديوهات فى العديد من المناطق داخل مصر، سواء بمحافظة أسوان أو فى منطقة الحسين أو داخل المتحف المصري الكبير. 

وقد لاقت فيديوهات "نويل روبرتسون" مشاهدات تصل إلى نصف مليون مشاهدة من  متابعيه، وقد علّق نويل على هذه الفيديوهات قائلا: "أنا أحب مصر"، ويصل عدد متابعى نويل على "إنستجرام" لنحو ما يزيد على 4 ملايين متابع.

هيئة تنشيط السياحة البلوجر الألماني نويل روبرتسون وزارة السياحة والآثار بيب جوارديولا

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