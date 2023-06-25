ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: نيوكاسل يونايتد استفسر عن إمكانية ضم النصيرى من إشبيلية

النصيري
النصيري

أفادت تقارير صحفية بأن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن إدارة نيوكاسل استفسرت من نظيرتها الإسبانية عن إمكانية ضم النصيري هذا الصيف والمبلغ الذي يريدونه حال بيعه.

ويبحث نيوكاسل عن دعم صفوفه بعد العودة لدوري أبطال أوروبا، بعد غياب سنوات، وذلك تحت الاستحواذ السعودي الجديد، والنصيري صاحب الـ26 عامًا لعب موسمه الرابع مع إشبيلية بعدما انتقل في 2019 قادمًا من ليجانيس.

 

- شارك في 155 لقاء وسجل 53 هدفًا

ويتألق النصيري مع إشبيلية، حيث شارك في 155 لقاء، سجل 53 هدفًا، كما أسهم بشكل كبير في تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وسيعلن النادي الإنجليزي خلال أيام عن أولى صفقاته هذا الصيف، وهى ضم الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان.

وأكدت التقارير أن نيوكاسل أتم اتفاقه مع النادي الإيطالي على ضم تونالي في صفقة قياسية ستبلغ 80 مليون يورو، ويرغب النادي في التعاقد مع لاعب خط وسط آخر، مهاجم ومدافع وظهير هجومي، لتأمين مركزهم في المقدمة، بعد احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

نيوكاسل نيوكاسل يونايتد يوسف النصيري المغربي يوسف النصيري اشبيلية

الأكثر قراءة

إجابة امتحان مادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي بالثانوية العامة 2023

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

تأجيل دعوى زوال صفة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ15 أكتوبر

المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدتين بتهمة "تهريب المهاجرين"

تضاهي الجونة والغردقة.. تفاصيل إنشاء أول مدينة شبابية بمركز الداخلة بالوادي الجديد

هبوط فى أسعار الأضاحى بسوق المواشى بالفيوم قبيل عيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى