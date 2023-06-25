تقرير: نيوكاسل يونايتد استفسر عن إمكانية ضم النصيرى من إشبيلية

أفادت تقارير صحفية بأن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مهتم بالتعاقد مع الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني هذا الصيف.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن إدارة نيوكاسل استفسرت من نظيرتها الإسبانية عن إمكانية ضم النصيري هذا الصيف والمبلغ الذي يريدونه حال بيعه.

ويبحث نيوكاسل عن دعم صفوفه بعد العودة لدوري أبطال أوروبا، بعد غياب سنوات، وذلك تحت الاستحواذ السعودي الجديد، والنصيري صاحب الـ26 عامًا لعب موسمه الرابع مع إشبيلية بعدما انتقل في 2019 قادمًا من ليجانيس.

- شارك في 155 لقاء وسجل 53 هدفًا

ويتألق النصيري مع إشبيلية، حيث شارك في 155 لقاء، سجل 53 هدفًا، كما أسهم بشكل كبير في تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وسيعلن النادي الإنجليزي خلال أيام عن أولى صفقاته هذا الصيف، وهى ضم الإيطالي ساندرو تونالي لاعب وسط ميلان.

وأكدت التقارير أن نيوكاسل أتم اتفاقه مع النادي الإيطالي على ضم تونالي في صفقة قياسية ستبلغ 80 مليون يورو، ويرغب النادي في التعاقد مع لاعب خط وسط آخر، مهاجم ومدافع وظهير هجومي، لتأمين مركزهم في المقدمة، بعد احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.