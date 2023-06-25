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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خالد بدوي: ملتقى الأحزاب بمثابة حوار وطني مصغر

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

قال النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المرحلة الأولى من ملتقى الأحزاب السياسية المصرية والتي شهدت مشاركة كثيفة من مختلف الأحزاب وكبار قيادتها، فرصة للأحزاب للتكامل فيما بينها حول أولويات المرحلة المقبلة سواء التشريعية أو المجتمعية.

وأشار بدوي فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى إطلاق عدة مراحل للملتقى فى مختلف المحافظات يسهم فى التواصل مع جميع المواطنين، مثمنا تلك الخطوة التي تسهم فى مد جسور التواصل وفتح قنوات جديدة مع تلك الأقاليم التي عانت من التهميش السياسي لعقود.

وأكد أن تجمع هذا العدد الكبير من الأحزاب على مائدة واحدة يعتبر الأول فى مصر، وهو بمثابة حوار وطني مصغر، بعد انطلاق الحوار الوطني الذي أحدث نقلة نوعية فى الحياة السياسية فى مصر بل مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

ويهدف الملتقى السياسي للأحزاب، إلى طرح جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وما هى رؤيتها للعام المقبل، من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية، ويشمل الأعضاء المشاركين: أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيرى، ومن المقرر أن ينطلق خلال ثلاث مراحل أخرى فى سوهاج وشرق الدلتا والإسكندرية.

النائب خالد بدوي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب ملتقى الأحزاب السياسية حوار وطني

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