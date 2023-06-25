نور اللبنانية: فيلم "بيت الروبى" لذيذ واستمتعت بالتصوير فى طابا

أعربت الفنانة نور اللبنانية عن سعادتها الشديدة بالمشاركة في بطولة فيلم "بيت الروبي"، لافتة إلى أنها استمتعت بأجواء العمل التي ملأها الضحك وخفة الظل.

وأضافت "نور"، في تصريح لـ"الدستور"، أن هناك "كيميا فنية" جمعت أبطال العمل، مؤكدة أنها سعيدة بالتعاون مع كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز وتارا عماد، خاصة أن روح التعاون ربطت أبطال العمل، مشيرة إلى أن العمل كان مريحًا و"لذيذ" دون توتر أو ضغط أو إرهاق، لافتة إلى أن السبب وراء ذلك، بجانب روح التعاون بين فريق العمل، هو المخرج بيتر ميمي، الذي وصفته بالمبدع ويعي ما يفعله جيدًا، وهو ما سهّل أمور التصوير، مؤكدة أنها استمتعت بالتصوير في مدينة طابا وأجوائها الساحرة.

وعن دورها في العمل، قالت نور إنها تظهر بدور "إيمان الروبي"، ابنة عم كريم عبدالعزيز ضمن الأحداث، وهي طبيبة نسا وولادة، لافتة إلى أن العمل يسلط الضوء على مشاكل السوشيال ميديا وكيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة دون أذى.

بيت الروبي

فيلم "بيت الروبى" بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبوسريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويناقش قضية "السوشيال ميديا"، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت الفترة الماضية بشكل كبير، من خلال قصة إبراهيم الروبي الذي يعيش هو وزوجته في إحدى المناطق الساحلية بعيدا عن القاهرة، ثم يأتي إليه شقيقه ليطلب منه الذهاب معه إلى القاهرة ليوم واحد، وهناك يواجه السوشيال ميديا، ويصبح عن طريق الصدفة "إنفلونسر" مشهورا وتحدث له العديد من المفارقات الكوميدية.