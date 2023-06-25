ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 فى حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بالأقصر

ارشيفية
ارشيفية

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا.

وتلقت غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا إخطارًا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مدينة إسنا محافظة الأقصر 9 مواطنين قرية ترعة ناصر مستشفى طيبة الرعاية الصحية

الأكثر قراءة

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

لاعبو الزمالك يرفضون خوض المران الصباحى احتجاجًا على تأخر صرف مستحقاتهم

مقبرة الخالدين.. رئيس "التنمية الحضارية": بدء أكبر عملية لنقل رفات عظماء الوطن

تأييد تغريم مبروك عطية فى قضية ازدراء الأديان

فى أربعة مجالات.. الرئيس السيسى يؤكد استعداد مصر الكامل للتعاون مع الهند

5 حالات غش فى امتحان الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل انتشر الإسلام بحد السيف؟! سؤال قديم.. ورؤية جديدة!

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى