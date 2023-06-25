إصابة 9 فى حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزل بالأقصر

شهدت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، إصابة 9 مواطنين في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل مواطن في قرية ترعة ناصر، وتم نقلهم لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا.

وتلقت غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا إخطارًا من الأهالى يفيد بانفجار أنبوبة بوتاجاز في منزل، مما أسفر عن إصابة 9 أفراد، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، حيث أسفر الحريق عن التهام محتويات حجرة الجلوس والمطبخ، وانتقلت فور اندلاع الحريق لموقع الحادث 5 سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.