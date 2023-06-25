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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة أوراق قاتل والدته فى الشرقية إلى المفتى

ارشيفية
ارشيفية

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق المتهم بقتل والدته إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة  25 يوليو المقبل للنطق بالحكم  في أحداث القضية رقم 3486 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة منيا القمح، المقيدة برقم 118 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، أسامة ربيع  ومحمد سامي بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

البداية عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في يوم 9 ديسمبر من العام الماضي، وبدائرة مركز منيا القمح، قد قتل والدته المجني عليها " ف. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قد ارتكب جريمته إثر خلافات سابقة، وتنفيذًا لمشروعه الإجرامي، وما انعقدت عليه عزائمه، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيض (سكين)، وما أن ظفر بها وواته الفرصة لتنفيذ مآربه حتى نحر عنقها، مستخدمًا السلاح الأبيض، قاصدًا قتلها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية أوراق المتهم مفتي الديار المصرية شرطة منيا القمح

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