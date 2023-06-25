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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"خارجية النواب": استضافة السيسى لرئيس وزراء الهند تبرز قوة مصر الخارجية

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

قالت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن استضافة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لرئيس وزراء الهند ناريندا مودى، في قصر الاتحادية بالقاهرة، تبرز قوة مصر الخارجية وعلاقاتها المتنوعة.

وأكدت "الجمال" في تصريحات لها اليوم، أن مصر عادت إلى ريادتها الإقليمية والعربية والإفريقية، بفضل سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على التعامل مع الملفات الكبرى، وتنفيذ سياسة "الدبلوماسية المباشرة" التي نجحت في توطيد علاقات مصر مع مختلف دول العالم.

وقالت "الجمال" إن العلاقات بين القاهرة ونيودلهى شهدت طفرة غير مسبوقة على كل الأصعدة، منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد، موضحة أن الإحصائيات الرسمية أظهرت ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند، لتسجل 6 مليارات دولار خلال عام 2022، مقابل  5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%.

وأوضحت عضو خارجية النواب، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الهند، سجلت 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند 4.1 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

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