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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انتعاش مبيعات الملابس قبل حلول عيد الأضحى المبارك

الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة

قالت سماح هيكل عضو شعبة الملابس بالغرف التجارية، إن قطاع الملابس الجاهزة شهد إقبالا ملحوظا من قبل المواطنين مما أدى إلى انتعاش حركة المبيعات مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأضافت هيكل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن قطاع الملابس استعد للعيد من خلال ضخ كميات كبيرة تكفي احتياجات المحلات خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن هناك تخفيضات تصل إلى 20% على بعض المنتجات لجذب المواطنين.

وأوضحت أنه منذ بداية الإعلان عن موعد العيد ويتزايد الإقبال تدريجيا على المبيعات وترتفع نسبة المبيعات في ملابس الأطفال تليها الملابس الحريمي ثم الملابس الرجالي والشباب.

فيما توقع شريف يحيى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة الأحذية والمنتجات الجلدية أن ينتعش قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية مع حلول عيد الأضحى المبارك، قائلا إن التركيز خلال الفترة الحالية على شراء اللحوم والشق الغذائي، ولذلك تركز غرفة القاهرة على الشوادر والمعارض السلعية الخاصة بهذا الأمر لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أنه لا يوجد شك بأنه سيكون هناك تحرك للمبيعات بسوق الأحذية والمنتجات الجلدية كعادة المصريين في المواسم، خاصة أن ارتفاع الأسعار في قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية في الفترة السابقة وبالتحديد منذ عيد الفطر حتى الآن تكاد تكون نسبة ضئيلة لا تتعدى من 3% إلى 5% وفي أصناف محددة بعينها وليست كل الأصناف.

احتياجات اقتراب الأسعار الأحذية الجاهزة

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