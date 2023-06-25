رئيس المنطقة الأزهرية بالشرقية: نواكب العصر بالتكنولوجيا.. والأزهر كنز يتسابق عليه الدول (حوار)

قال الدكتور السيد أحمد الجنيدى، وكيل الإدارة العامة لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن التعلم الأزهرى أصبح الآن يواكب كل تطورات العصر الحديث، حيث يتم استخدام الذكاء الذهني وتفعيل نظام الباركود، إلى جانب تزويد قاعات التدريس بالأجهزة التعليمية الوترفيهية الحديثة.

وأضاف في حواره لـ"الدستور" أن هناك أكثر من 150 دولة تتسابق على إلحاق أبنائهم بالتعليم الـزهرى، مؤكدا ـن التعليم الأزهرى فى مصر هو كنز يتمتع أبناءها به.. وإلى نص الحوار:

بداية ما الذى يميز التعليم الأزهرى عن التعليم العام؟

التعليم الأزهرى هو تعليم خاص من نوع رفيع، يدرس فيه التلميذ اللغة العربية، على يد أمهر المدرسين، ويدرس أيضا اللغة الإنجليزية على يد مدرسين ذو مستويات عالية، فنحن نقوم بعقد دورات تدريبية موثوقة للمدرسين ليكونوا مؤهلين لتعليم الطلاب والتعامل معهم بطريقة صحيحة ، كما يميز الأزهر تحفيظ الطالب القرآن الكريم، وتدريس العلوم الشرعية، ويتم دراسة القران الكريم والحساب الذهنى والأنشطة الثقافية.

هل تم فتح باب التقديم للالتحاق بالتعليم الأزهرى؟

لقد تم فتح باب التقدم للالتحاق بالتعليم الأزهرى، بمرحلتى رياض الأطفال، والمرحلة الإبتدائية، منذ بداية شهر يونيو الجارى، وحتى نهاية أغسطس.

ما السن المطلوب أن يلتحق الطفل فيه بالتعليم الأزهرى؟

يبدأ الالتحاق بالتعليم الأزهرى منذ سن الـ4 سنوات لمرحلة رياض الأطفال، و6 سنوات للمرحلة الإبتدائية، ويكون الطفل فى ذلك الوقت ذهنه مستعدا للتلقى فنبدأ بإمداده بحصيلة معلومات باللغتين العربية والإنجليزية.

هل بدأتم الاستعدادات للمرحلة الدراسية الجديدة؟

نحن نسابق الزمن ونتحدى كل المؤسسات التعليمية المعاصرة أن يكون الأزهر صاحب الريادة كما كان قديما، يتم تجهيز قاعات رياض الاطفال والتى تكاد تكون بالقطع وليس تعصبا لمؤسسة الأزهر، الأفضل عن غيرها.

وأدعو الجميع لزيارة قاعات رياض الأطفال سيجدون ما ليس متواجد فى المدارس الخاصة، حيث أن الطالب فى مرحلة رياض الأطفال الطالب فى مرحلة رياض الأطفال يبدأ التعلم باللغتين العربية والإنجليزية.

كيف تم الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد؟

هذه الأيام نسير فى خطين متوازيين، وهم متابعة امتحانات الثانوية الازهرية، ولا ننسى دعم شيخ الأزهر الشريف لتخرج بصورة تشرف مصر، و الخط الثانى تجهيز معاهدنا لاستقبال العام الدراسى الجديدو فتح باب التقدم للصف الابتدائى ورياض الأطفال

لدينا أكثر من 700 قاعة رياض أطفال مجهزة تجهيز ليس عادى وبسيط، بل تجهيز عالى حيث ان قاعاتنا فى رياض الاطفال مجهزة بأجهزة حديثة تجعل القاعات تضاهى المؤسسات العلمية العالمية من اجهزة ترفيهية وتعليمية مع اعطاء المعلمين دورات تديبية لتأهيلهم.

ونقوم أيضا بإعداد كل الأماكن الجاهزة وصيانة ما يحتاج صيانة لينتظم فى موعده فى العام الجديد.

ما الرد على كل من يردد أن التعليم الأزهرى صعب؟

الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يا ليت قومى يعلمون انا اقول ياليت الناس يعلمون ويزورون ويقيمون التعليم الأزهرى، فهناك اكثر من 150 دولة يرفون قيمة التعلم الازهرى ويتسابقون لإلحاق ابنائهم به صغارا، وان لم يستطيعون فيلتحقوا به كبارا، فالأزهر الشريف مازال صاحب الريادة فى التعليم فى دول العالم، ونجن فى مصر لدينا كنز تعليمى وهو التعليم الأزهرى.

كيف تعملون على تطوير التعليم الأزهرى ليواكب متطلبات العصر؟

بدأنا خطط لتفعيل الباركود و تفعيل الذكاء الذهنى، والذى بدأناه العام الماضى بالعاشر من رمضان، وتم تعميمهاعلى المحافظة، وفى محافظة الشرقية نواظب على استخدام كل وسائل التكنولوجيا ولطمأنة أولياء الأمور نبث كل صباح للإذاعة الأزهرية من معهد الإدارة مختلفة، بالمحافظة، لنثبت إننا على الريادة وأن هناك اهتمام كبير، والجمهور يشاركنا ليجد وجبة علمية ثقافية من خلال اذاعتنا الازهرية والتى تبث يوميا.