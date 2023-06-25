زراعة الشيوخ: إطلاق القمر "مصر سات 2" يعظم الاستفادة من الإمكانيات الزراعية للدولة

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية خطوات الدولة لإطلاق القمر الصناعى سات 2 في شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيساعد في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تسهيل خطوات التوسع الزراعى علي المستويين الأفقى والرأسي.

وقال "الجبلي" في تصريحات له اليوم، إن مشروع القمر الصناعى مصر سات 2 يسهم في التوسع في المشروعات الزراعية، حيث يوفر صورًا تصل دقتها إلي 2 متر، يمكن استخدامها في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مثل تحديد أنواع المحاصيل الزراعية، وتوزيعها في القطر المصري طبقًا لطبيعة التربة والأجواء، بالإضافة إلي تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، مشيرًا إلى أن تلك التكنولوجيا الجديدة أصبحت جزءًا أساسيًا ومهمًا في قطاع الزراعة، حيث توفر الوقت والجهد، وتضمن تحقيق إنتاجية عالية.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الزراعة بالنظم التقليدية، لم تعد مجدية في ظل التحديات الحالية التى تواجه العالم، ومنها التغيرات المناخية، ونقص موارد المياه، بالإضافة إلي تحديات الزيادة السكانية في مصر، الأمر الذي يتطلب تعظيم دور البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مضيفًا، أن استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والرى يسهل ويسرع من خطوات التوسع الزراعى، ويضمن تحقيق زيادة في الإنتاج واستهداف المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعضها، وبالتالي تحقيق التنمية الزراعية والاقتصادية، والأهم هو تحقيق الأمن الغذائي.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية تلك الخطوات من جانب الدولة التى تأتى مكملة لخطواتها الحالية في مشروعات التوسع الزراعى، وتشجيع الاستثمارات الزراعية في ظل ما تحققه حاليًا من عائد مناسب، مقارنة باستثمارات أخرى، مؤكدًا أهمية الاستفادة من هذه التقنيات الجديدة لاسيما في مشروعات الاستصلاح الجديدة التى تتضمن مساحات واسعة، يسهل فيها تطبيق المنظومة الحديثة.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية التي علي رأسها القمر الصناعي مصر سات 2، والذي تم تطويره من خلال الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، يتم تجميعه واختباره الآن، في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازًا جديدًا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في جمهورية مصر العربية، حيث يتم بناء كوادر من المهندسين المصريين المدربين علي أحدث تكنولوجيات تجميع، واختباره الأقمار الصناعية وظيفيًا وبيئيًا، كما يُمَكِن الدولة المصرية من توطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية.