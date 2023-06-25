"ضربوه أثناء السرقة".. كشف لغز العثور على جثة داخل صندوق بنجع حمادي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط المتهمين بقتل شاب بقرية الهيشة التابعة لمركز نجع حمادي شمالي المحافظة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور على جثة بها شبهة جنائية داخل صندوق تروسيكل في عزبة الهيشة مركز نجع حمادي.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، وتبيّن العثور على جثة "كريم بخيت محمد أحمد"، داخل صندوق تروسيكل وبها شبهة جنائية.

وتمكنت وحدة مباحث نجع حمادي، برئاسة الرائد محمد إمبابي، من ضبط، "زكي. م. ا"، و"السيد. ا. ا"، لاتهامهم بإنهاء حياة الشاب، حيث تعدّوا عليه بالعصا، مما أدى إلى وفاته، عقب ضبطهم له أثناء محاولته سرقة الأرض الزراعية.