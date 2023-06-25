نكشف كواليس عودة أحمد عيد للزمالك فى الميركاتو الصيفى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، عودة أحمد عيد الظهير الأيمن، المعار لصفوف إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم «الدستور» أن عبدالواحد السيد، مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أبلغ أحمد عيد برغبة الجهاز الفني للزمالك بعودته في نهاية الموسم لحاجة الفريق لجهوده خلال الفترة المقبلة، من أجل استطلاع رأيه ومعرفة رغبته فى العودة من عدمها.

وكان الزمالك قد أعار أحمد عيد إلى صفوف إنبي لمدة عام الصيف الماضي، مع إمكانية الشراء ولكن في حالة موافقة اللاعب على الاستمرار.

من جانبه، رحب أحمد عيد بالعودة إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، حيث إنه صاحب الرغبة في العودة من جديد إلى القلعة البيضاء خصوصًا أنه لا يحق لنادي إنبي تفعيل عقده، إلا في حالة موافقة اللاعب على البقاء في النادي البترولي خلال الموسم المقبل، ويرتبط أحمد عيد مع الزمالك بعقد يمتد حتى نهاية 2024.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي مساء أمس، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدًا مع المقاولون العرب في الدور التالي.