الإحصاء: 8.44% انخفاضًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم الأحد، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر أبريـل 2023.

وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنشاط الصناعي وفقًا لدليل النشـاط الـصـنـاعـي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 99.33 خلال شهر أبريـل 2023 (أولـي) مقابل 108.49 خلال شهر مـــارس 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 8.44٪.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الفلزات القاعدية 77.67 خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بشهر مارس 2023 حيث بلغ 58.85 بنسبة ارتفاع قدرها 31.98٪ وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

كما بلغ الرقم القياسي لصناعة معدات النقل 128.60 خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بشهر مارس 2023 حيـث بلغ 118.95 بنسبة ارتفاع قدرها 8.11٪ وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.



أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 103.61 خلال شهــر أبريل 2023 مقارنة بشهر مارس 2023 حيث بلغ 130.27 بنسبة انخفاض قدرها 25.73٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج.

كما بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 92.50 خلال شهر أبريل 2023 مقارنـة بشهر مـــارس 2023، حــيــث بــلــغ 116.59 بنسبـة انخفاض قدرها 20.66٪، وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.

وسجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 103.61 خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بشهر مارس 2023 حيث بلغ 130.27 بنسبة انخفاض قدرها 25.73٪ وذلك بســبب عدم توافر المواد الأولية للمنتج.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 92.50 خلال شهر أبريل 2023 مقارنة بشهر مـــارس 2023، حــيــث بــلــغ 116.59 بنسبـة انخفاض قدرها 20.66٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج.