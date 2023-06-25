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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

النائبة ريهام عبد
النائبة ريهام عبد النبى

تقدمت ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة موجه لوزير التربية والتعليم بشأن صعوبة امتحان مادة الكيمياء.

وأشارت البرلمانية في طلبها إلى صعوبة امتحان مادة الكيمياء الذي تم إجراؤه اليوم في المدارس، والذي يعتبر من أصعب الامتحانات التي قُدمت للطلاب.

وأكدت البرلمانية أنها تلقت شكاوى عديدة من الطلاب وأولياء الأمور حول صعوبة هذا الامتحان، حيث يحتوي على أسئلة صعبة جدًا وغير قابلة للحل، بجانب ما تردد عن تسريب للامتحان. 

وأكدت عضو مجلس النواب أن هذه المشكلة لا تؤثر فقط على نجاح الطلاب في هذه المادة، بل تؤثر أيضًا على مستقبلهم التعليمي والمهني، لذا فإننا نطالب بضرورة إجراء تقييم شامل لهذا الامتحان وإجراء التغييرات اللازمة في المستقبل. 

وطالبت النائبة بإجابات شافية حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لحل هذه المشكلة، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، حرصًا على تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

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