قبل انطلاقها.. كيف تستفيد من خدمات مبادرة "100 مليون صحة"

تطلق اليوم وزارة الصحة والسكان مبادرة 100 يوم صحة، وتستهدف الكشف الطبى علي المواطنين بالمجان في جميع المحافظات.

ونستعرض من خلال السطور التالية كل ماتريد معرفته عنها:

هدف حملة 100 مليون صحة

تستهدف حملة 100 مليون صحة، الكشف الطبى علي المواطنين بالمجان في جميع المحافظات، وتكثيف الأعمال الإعلامية والتوعوية لخدمات وزارة الصحة وتقديم جميع الخدمات الصحية والعلاجية بجميع المنشآت وعلى رأسها خدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة.

ماهي خدمات مبادرة 100 مليون صحة؟

تشمل حملة 100 مليون صحة، الانتفاع بخدمات المبادرات الصحية والتي تشمل مبادرات: مبادرة صحة المرأة، مبادرة فحص المقبلين على الزواج، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

كيفية الحصول على خدمات حملة 100 مليون صحة

وحددت الوزارة خطين ساخنين: 15300، 15335 للتواصل ومعرفة كيفية الاستفادة من خدمات الحملة الجديدة، وشددت وزارة الصحة على تخصيص فرق متنقلة تقدم خدمات المبادرات من خلال القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، وسيارات تنظيم الأسرة، مع التوعية بكل خدمات المبادرات الرئاسية.

مبادرة 100 مليون صحة

والجدير بالذكر أن مبادرة 100 مليون صحة كشفت على الأمراض غير السارية ونجحت في فحص أكثر من 60 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وساهمت في خفض معدل الإصابات الجديدة لأكثر من 92% سنويا، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة، والتي نجحت في علاج عدد كبير جدا من المواطنين.