ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كسر ونزيف بالرئة.. سقوط طالبة ثانوي من مرتفع بمدرسة في بورسعيد

اسعاف
اسعاف

سقطت طالبة بمدرسة بورسعيد الثانوية بحي الزهور من مرتفع، وذلك عقب انتهاء امتحانات مادتيّ الكيمياء والجغرافيا.

واستقبل مستشفى الزهور التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، الطالبة "رانيا عبدالسلام الرفاعي" وتبلغ من العمر 16 عامًا، طالبة ثانوي عام بمدرسة "روفيدة الأنصاري".

وتبيّن أن الطالبة تعاني من كسر ونزيف بالحوض ونزيف بالرئة، وأكد الأطباء أن حالتها العامة سيئة، ويتم بذل كل الجهود لإنقاذ حياتها.

واختلفت روايات شهود العيان حول الواقعة بين سقوطها من المرتفع نتيجة اختلال توازنها خلال جلوسها على السور، وبين أنها أنهت حياتها بسبب عدم قدرتها علي الإجابة بشكل نموذجي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وجرى على الفور، تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على الأسباب.

الثانوية العامة امتحانات بور سعيد حادث الثالث الثانوي

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يقرر إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد للصالح العام

إحاطة عاجلة لتشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى

إنشاء 3 مكاتب سجلات مدنية فى محافظتى الشرقية والمنيا

بعثة حج الجمعيات الأهلية تعلن جاهزيتها لتصعيد الحجاج إلى عرفات

أولياء أمور: الكيمياء أضاعت فرحة عيد الأضحى المبارك

مصرع وإصابة 9 إثر انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الصحراوي الشرقي بأطفيح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى