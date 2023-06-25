كسر ونزيف بالرئة.. سقوط طالبة ثانوي من مرتفع بمدرسة في بورسعيد

سقطت طالبة بمدرسة بورسعيد الثانوية بحي الزهور من مرتفع، وذلك عقب انتهاء امتحانات مادتيّ الكيمياء والجغرافيا.

واستقبل مستشفى الزهور التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، الطالبة "رانيا عبدالسلام الرفاعي" وتبلغ من العمر 16 عامًا، طالبة ثانوي عام بمدرسة "روفيدة الأنصاري".

وتبيّن أن الطالبة تعاني من كسر ونزيف بالحوض ونزيف بالرئة، وأكد الأطباء أن حالتها العامة سيئة، ويتم بذل كل الجهود لإنقاذ حياتها.

واختلفت روايات شهود العيان حول الواقعة بين سقوطها من المرتفع نتيجة اختلال توازنها خلال جلوسها على السور، وبين أنها أنهت حياتها بسبب عدم قدرتها علي الإجابة بشكل نموذجي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا بالحادث، وجرى على الفور، تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق للوقوف على الأسباب.