الزراعة: لحوم منافذنا بلدى 100% وهناك رقابة كبيرة على المنافذ والجزارين

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن أسعار اللحوم والدواجن داخل المنافذ بمختلف محافظات مصر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى: اللحوم البلدي بـ225 جنيهًا، والضأن 250 جنيهًا، وسعر اللحم القائم بـ120 جنيهًا للجاموسي، و155 جنيهًا لكيلو الضأن القائم.

وبالنسبة للدواجن، قال: "لدينا دواجن مذبوحة ودواجن مبردة موجودة في كل منافذنا، ولا يوجد فارق في الجودة بين منتجات منافذ وزارة الزراعة ومنتجات السوق".

وأكد الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الجودة لدينا أفضل، لأن اللحوم بلدي ومرباة في مزارع الإنتاج الحيواني التي نمتلكها، وهي لحم بلدي مصري بنسبة 100%، وهناك رقابة كبيرة على المنافذ والجزارين.