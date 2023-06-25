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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: زيارة رئيس وزراء الهند تعكس مكانة مصر المحورية فى الشرق الأوسط

المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي

وصف المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، زيارة رئيس وزراء الهند، ناريندا مودي، للقاهرة بـ"التاريخية"، باعتبارها الأولى من نوعها إلى مصر منذ توليه مهام منصبه في عام 2014، والأولى لرئيس وزراء الهند منذ عام 1975، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة ونيودلهى تشهد طفرة غير مسبوقة على كل الأصعدة منذ تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد، الأمر الذي أرجعه إلى التحديات والتطلعات المشتركة التي يواجهها البلدان.

وقال "الجندي"، في تصريحات له اليوم، إن هذا التطور في العلاقات انعكس على حجم الاتفاقيات المشتركة العديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، والتي تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتطور العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكدًا أن الهند تدرك مكانة مصر إقليميًا باعتبارها إحدى الدول المحورية في الشرق الأوسط، ومنفذًا للصادرات والمنتجات الهندية، كما أنها تضم فرصًا استثمارية مميزة يمكن للهند ورجال الأعمال الهنود الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مصر والهند تجمعهما روابط حضارية وثقافية واقتصادية عميقة الجذور، مستندة على القيم الثقافية المشتركة والالتزام بتعزيز النمو الاقتصادى والتعاون فى مجالات الدفاع والأمن، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيارات متعددة لوزير الدفاع الهندى للقاهرة التقي خلالها الرئيس السيسي ووزير الدفاع المصري، لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

وأكد النائب حازم الجندي، أن الرئيس السيسي عمل منذ توليه الحكم على تنويع علاقات مصر شرقًا وغربًا من أجل فتح المزيد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن الهند لديها فرص جيدة لنمو صادرتنا، خاصةً في قطاعات الكيماويات، والبلاستيك، والأسمدة والفاكهة والحاصلات الزراعية كالقطن، والمنتجات اليدوية من النسيج، والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان، والصناعات المعدنية، والحديد والصلب والبترول الخام، وغيرها، مؤكدًا وجود رغبة مصرية لتفعيل الاتفاق بين الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 8 مليارات دولار.

ولفت "الجندي" إلى أن عمق العلاقات المصرية الهندية دفع الهند في وقت سابق إلى استثناء مصر من قرار حظر تصدير الأقماح الهندية في إطار حرصها على تحقيق الأمن الغدائي وتقديم الدعم الاقتصادي لأصدقائها، حيث إن دولة الهند تُعد من أكثر الاقتصاديات صعودًا في مجموعة العشرين، وقوى رئيسية يعتد بها على الساحة الدولية، فرصة لاستثمارات مشتركة بين البلدين على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، لافتًا إلى أن قيمة تحـويلات المصريين العاملين بالهند بلغت 5.82 مليـون دولار خلال العام المالي 2020/ 2021.

المهندس حازم الجندي النائب حازم الجندي رئيس وزراء رئيس وزراء الهند عضو مجلس الشيوخ فرص استثمارية دعم الاقتصاد

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