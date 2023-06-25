التموين: وصول 12 ألف رأس ماشية.. وضخ 400 ذبيحة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن وصول نحو 12 ألف رأس ماشية إلي مصر من إجمالي الكميات التي تعاقدت عليها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والبالغ عددها 25 ألفا، حيث يتم ضخها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية للمواطنين في إطار الاستعداد لعيد الأضحى.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية, ان الوزارة مستمرة في التعاقدات الخاصة باستيراد اللحوم وطرحها في المنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تأمين المخزونات الاستراتيجية من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ فى الأسواق، فضلاً عن إقامة 36 شادرا تابعاً للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية و المبردة، وفقا للضوابط والاشتراطات.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن التعاقدات التي تمت بالوزارة مؤخرًا لتوفير رؤوس الماشية ساهمت في زيادة معدلات الضخ بالمنافذ وتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأكد حسنين أنه يتم طرح كافة انواع اللحوم الطازجة والمبردة والمجمدة من عدة مناشئ افريقية واسيوية ولاتينية، مشيرًا إلي أن ذلك في اطار جهود الدولة لتأمين احتياجات المواطنينمن اللحوم على مدار العام.

بينما قال عمر عوض المسؤول عن قطاع اللحوم بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أنه يتم ضخ من 350 إلي 400 ذبيحة من السودان و جيبوتي بالمنافذ بسعر 195 جنيها، وجاري زيادتها خلال الساعات المقبلة إلي 500 ذبيحة وحتي يوم وقفه عرفات.

وأوضح أنه يتم أيضا ضخ 300 ذبيحة ضأن بالمنافذ بسعر 250 جنيها للكيلو ، خاصة بعد استيراد 3 آلاف رأس من كينيا وذبحها بالمجازر، كاشفًا عن وصول نحو 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتي عبر ميناء سفاجا ومتوقع وصول شحنه جديدة تقدر بـ 2500 رأس منتصف شهر يوليو المقبل.

ولفت عمر إلي وصول نحو 1600 رأس ماشية من السودان عبر صندلين بميناء أبو سمبل النهري وجاري وصول كميات جديدة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلي أنه تم استلام نحو 6 آلاف رأس ماشية سودانية منذ بداية الأزمة وحتي الآن منها 4 آلاف وصلت خلال الـ 10 ايام الماضية .

وأوضح أن إجمالي الشحنات التي وصلت إلي ميناء ابو سمبل النهري بلغت 10 صنادل، ومن المتوقع ارتفاع معدل وصول الشحنات خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 5 آلاف رأس يومياً.

ونوه عمر إلي أنه جاري وصول 500 طن لحوم مبردة من أوغندا جوا خلال الأيام المقبلة، فضلا عن ترقب وصول نحو 10 آلاف رأس ماشية من الصومال لتعزيز المخزون الاستراتيجي، كاشفَا بدء التفاوض مع تشاد عقب عيد الاضحي المبارك لاستيراد اللحوم منها.

وشدد عمر على أن تدفق شحنات رؤوس الماشية ساهم في توافر اللحوم بمنافذ وزارة التموين وانعكاس ذلك علي تراجع أسعار اللحوم البلدية لدي محلات الجزارة.

يذكر أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة تم تأسيسها أبريل 2021 برأس مال 500 مليون جنيه بمساهمة مصرية تبلغ %60 ، (الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم فى رأس المال بنسبة %25 وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية %25،وشركة جنوب الوادى للتنمية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام %10) و%40 لشركة اتجاهات السودانية.