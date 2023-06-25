آليات أعضاء مكتب شؤون الحج السياحى للتعامل مع مشاكل الحجاج

قررت اللجنة العليا للحج والعمرة إيفاد أعضاء مكتب شؤون الحج السياحى للمرور وتفقد المخيمات الخاصة بحجاج السياحة بمشعرى عرفات ومنى للتأكد من جاهزيتها استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج السياحة وتوفير كافة الاحتياجات لهم وبدء مناسك الحج.

وحددت وزارة السياحة والآثار عدة آليات للتعامل مع مشاكل الحجاج في الأراضي المقدسة تضمن إحالة أي شكاوي أو استفسارات إلى اللجنة المختصة للشكاوي بغرفة العمليات التي تتابع تحركات الحجاح بالتعاون مع غرفة العمليات بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة في القاهرة.

وتتضمن الآليات الرد في حالة تغيب أو مرض أو وفاة أي حاج إلى بعثة الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة لإعمال شئونها.

الرد على أي تساؤلات او استفسارات ترِد من المواطنين المصريين للاطمئنان على ذويهم من حجاج السياحة بالأراضي السعودية، حل أي أزمات أو مشاكل تواجه الحجاج خلال موسم الحج.

رصد أي وقائع تخص هؤلاء الحجاج على مواقع التواصل الاجتماعي وموافاة البعثة الرسمية بها لإعمال شئونها.

متابعة عودة الحجاج إلى الأراضي المصرية عقب انتهاء موسم الحج بسلام بالتنسيق مع ممثلي الوزارة بالمطارات.

وأكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة وعضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بجاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج، وعلى مدار الساعات الماضية واصلت العمل بالمخيمات في كل من مشعري عرفات ومنى حتي تم توفير كافة الخدمات بالمخيمات، مشيراً إلى حرص وزارة السياحة والآثار على تطبيق كافة الاشتراطات التي تضمن راحة وسلامة الحجاج والالتزام بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها مع الحجاج.

وأوضح هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة أنه تم الانتهاء من مراجعة وصيانة المخيمات وتجهيزها لمواجهة أي طارئ خلال مناسك الحج، وكذلك تجهيز الطرق والشوارع بين المخيمات وفرشها بالسجاد والموكيت وزيادة المساحات الخضراء بالمخيمات، كما تم الانتهاء من إنشاء دورات المياه بمستوي متميز للغاية لكافة مستويات الحج وزيادة أعدادها لتستوعب مجموعات الحجاج في كل مخيم ، بجانب تجهيز المطابخ المكلفة بإعداد وجبات الحجاج وتأمينها بكافة وسائل التأمين والدفاع المدني وإبعاد منطقة المطابخ عن أماكن إقامة الحجاج.

وكانت قد حددت الوزارة أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات المركزية وغرفة الأزمات بوزارة السياحة والاثار هي (01550008630 - 01550008633)،