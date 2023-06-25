ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الزراعة: "لو الشعب كله وقف قدام منافذنا هنبيعله"

الدكتور سعيد صالح،
الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "لدينا 245 منفذ توزيع ثابت للسلع، وموجودة في منافذ وزارة الزراعة، الإصلاح الزراعي، الطب البيطري، والمحطات البحثية، ومزارع قطاع الإنتاج، بالإضافة إلى 32 مركزًا متحركًا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، تنتشر في الشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة".

وأوضح أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ220 سلعة، مؤكدًا أن كل السلع في منافذ الوزارة تقل عن مثيلاتها من حيث السعر بما يتراوح بين 20% إلى 40% في بعض السلع، مع العمل بتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات إضافية يوميًا، بحيث تكون بجودة عالية.

وتابع: "كل ذلك يتم تحت مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، التي أطلقها وزير الزراعة منذ نحو سنتين، ونطرح كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن مثل اللحوم والأرز والزيوت والجبن، والمواطن يمكنه شراء كل الكميات التي يحتاجها".

وواصل: "أمس بعنا 5 كيلو سلع لكل مواطن بحد أقصى، وإن وقف أمام منافذنا الشعب المصري كله هنبيع لكل مواطن 5 كيلو سلع.. لا تقلقوا يا مصريين، الخير كتير جدًا".

الزراعة منافذ الزراعة سلع وزارة الزراعة منافذ وزارة الزراعة السلع

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يقرر إبعاد غينى الجنسية خارج البلاد للصالح العام

جامعة بنى سويف تتقدم 35 مركزًا عالميًا فى تصنيف ليدن الهولندى

إحاطة عاجلة لتشديد الرقابة على مواقف السيارات بالتزامن مع عيد الأضحى

أولياء أمور: الكيمياء أضاعت فرحة عيد الأضحى المبارك

إنشاء 3 مكاتب سجلات مدنية فى محافظتى الشرقية والمنيا

ولية أمر طالبة بالثانوية العامة: "منعت الزيارات فى العيد علشان الامتحانات"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال