الزراعة: "لو الشعب كله وقف قدام منافذنا هنبيعله"

كشف الدكتور سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الوزارة تعمل منذ 3 سنوات بمنظومة المنافذ المتكاملة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "لدينا 245 منفذ توزيع ثابت للسلع، وموجودة في منافذ وزارة الزراعة، الإصلاح الزراعي، الطب البيطري، والمحطات البحثية، ومزارع قطاع الإنتاج، بالإضافة إلى 32 مركزًا متحركًا يجوب المحافظات بالتنسيق مع المحافظين، تنتشر في الشوارع الرئيسية ذات الكثافة السكانية المرتفعة".

وأوضح أن الوزارة مستمرة في ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بـ220 سلعة، مؤكدًا أن كل السلع في منافذ الوزارة تقل عن مثيلاتها من حيث السعر بما يتراوح بين 20% إلى 40% في بعض السلع، مع العمل بتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضخ كميات إضافية يوميًا، بحيث تكون بجودة عالية.

وتابع: "كل ذلك يتم تحت مبادرة خير مزارعنا لأهالينا، التي أطلقها وزير الزراعة منذ نحو سنتين، ونطرح كل السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن مثل اللحوم والأرز والزيوت والجبن، والمواطن يمكنه شراء كل الكميات التي يحتاجها".

وواصل: "أمس بعنا 5 كيلو سلع لكل مواطن بحد أقصى، وإن وقف أمام منافذنا الشعب المصري كله هنبيع لكل مواطن 5 كيلو سلع.. لا تقلقوا يا مصريين، الخير كتير جدًا".