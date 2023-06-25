إحدى أولياء الأمور: "بسند بنتي على عكازها.. ونفسها تدخل إعلام"

على أبواب لجنة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات، جلست السيدة سمية محسن تنتظر ابنتها زينب التي تذهب إلى الامتحان على عكازين نتيجة إصابتها بكسر في القدم.

وقالت لـ “الدستور”: “ابنتي أصيبت قبل الامتحانات بـ٢٠يوم وهي تصعد على سلم المترو وقدميها أصيبت بالكسر، واتجبست”، متابعة: "بنتي بتتسند عليا وهي رايحة وهي جاية، وصرفت مصاريف كتير جدًا عليها في اليومين دول، بس كل ده فداها".

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وتتابع: "بنتي نفسها تدخل إعلام، وبتنشر بوستات على الفيس بتاعها تطلب من الناس الدعاء لها بدخول كلية إعلام".



وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣ الإثنين ١٢ من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وكانت قد عدلت وزارة التربية والتعلي امتحانات الثانوية العامة 2023، المواصفات الفنية لورقة الامتحانات لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعد 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، و الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.