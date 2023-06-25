ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إحدى أولياء الأمور: "بسند بنتي على عكازها.. ونفسها تدخل إعلام"

الثانوية العامة
الثانوية العامة

على أبواب لجنة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات، جلست السيدة سمية محسن تنتظر ابنتها زينب التي تذهب إلى الامتحان على عكازين نتيجة إصابتها بكسر في القدم.

وقالت لـ “الدستور”: “ابنتي أصيبت قبل الامتحانات بـ٢٠يوم وهي تصعد على سلم المترو وقدميها أصيبت بالكسر، واتجبست”، متابعة: "بنتي بتتسند عليا وهي رايحة وهي جاية، وصرفت مصاريف كتير جدًا عليها في اليومين دول، بس كل ده فداها". 

وتتابع: "بنتي نفسها تدخل إعلام، وبتنشر بوستات على الفيس بتاعها تطلب من الناس الدعاء لها بدخول كلية إعلام".


وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام ٢٠٢٣  الإثنين ١٢ من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وكانت قد عدلت وزارة التربية والتعلي امتحانات الثانوية العامة 2023، المواصفات الفنية لورقة الامتحانات لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعد 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، و الجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لإطلاع الطلاب عليه.

 

الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات الثالث الثانوي الكيمياء اولياءالامور

الأكثر قراءة

أول تحرك برلمانى بشأن صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة

فى زيارة هى الأولى من نوعها.. السيسي ومودي يعقدان مباحثات على مستوى القمة

رئيس وزراء الهند يدعو السيسى للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين

طلاب ثانوية لـ"الدستور": امتحان الكيمياء صعب وفيه حاجات مخدنهاش

مستوى امتحان مادة الكيمياء اليوم لطلاب الشعبة العلمى

الكيمياء "تُبكى" طلاب الثانوية: فوق مستوى الطالب المتوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنر Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

جسر بين الثقافات.. من هو الإسرائيلي "زيف يحزقيل" عازف الموسيقى العربية ؟

قبرص تحبط هجومًا إيرانيًا على أهداف إسرائيلية ويهودية

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين فى الضفة إرهاب قومى