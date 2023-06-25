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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير سياحى: زيارة مدرب مانشستر سيتى ستسلط الضوء على مصر كدولة جاذبة للسياحة

الدكتور حسام هزاع
الدكتور حسام هزاع الخبير السياحى

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحى، إن زيارة المدرب الإسبانى بيب جوارديولا، مدرب نادى مانشستر سيتى الإنجليزى لمصر مفيدة، وتسلط الضوء على مصر كدولة جاذبة للسياحة، خاصة أنها جاءت بعد فوزه بدورى أبطال أوروبا.

وأضاف هزاع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الزيارة تعطى إشارات إيجابية عن مصر خاصة السياحة الإسبانية والمتواصلة حتى الآن، لافتًا إلى أن رحلات الشارتر تهبط بالأقصر بكثرة، مؤكدًا أننا شعب مضياف والخدمة فى المطارات على أعلى مستوى.

الخبير السياحي: زيارات مشاهير العالم لها رسائل وتأثيرات إيجابية على مؤشرات السياحة

 وأوضح الخبير السياحي أن تحركات بيب جوارديولا عندما تظهر من المصريين على السوشيال ميديا بالنسبة للجمهور الخارجى المستهدف كنوع من أنواع التسويق السياحى لشخصية مشهورة مثله تؤدى إلى زيادة الإقبال على مصر بشكل كبير مع وجود الدعاية والتحفيز اللذين تقوم بهما الدولة.

الإسباني بيب جوارديولا أبطال أوروبا الخبير السياحي الدكتور حسام هزاع التسويق السياحي المدرب الإسباني

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