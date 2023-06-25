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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تضاهي الجونة والغردقة.. تفاصيل إنشاء أول مدينة شبابية بمركز الداخلة بالوادي الجديد

الدكتور محمد حسنين
الدكتور محمد حسنين ربيع المصمم والمشرف على المدينة الشبابية

أكد الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة جامعة حلوان المصمم والمشرف على تنفيذ المدينة الشبابية بمركز الداخلة في الوادي الجديد، أن المدينة الشبابية المزمع إنشاءها في مركز الداخلة بمدينة موط ستكون مثل القرى الموجودة داخل الغردقة والجونة بطراز عالمي حديث تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الحديد

وأضاف ربيع لـ “الدستور”، أن المدينة الشبابية التي بدأ العمل في تنفيذها منذ أيام ستحتوي على 55 غرفة مجهزة بالكامل لاستقبال الزوار والأفواج السياحية، وكذلك حمام سباحة أولمبي وحمام سباحة أخر ينتصف المنتجع من الداخل .

 

وأوضح أنها قرية أولمبية بيئية طبية مستعدة لاستقبال الأفواج السياحية بهدف تنشيط السياحة الداخلية للمحافظة مع إمكانية السياحة العلاجية داخل المدينة الشبابية المزمع إنشاءها والمتكاملة من كافة الإمكانيات، وأكد على إنشاء ملاعب رياضية خماسية وصالة جيم كبيرة وصالة للتنس، كما تحتوي على قاعة مؤتمرات لتنفيذ الإجتماعات الكبري

وأشار الدكتور محمد حسنين ربيع المصمم والمشرف العام على المدينة الشبابية، إلى أن المباني والإنشاءات تبنى بالمسلحات والسقف قباب من الطوب مثل قرى حسن فتحي بمواصفات عالمية وإنشاءات عالية الجودة. 

 

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قد أعلن ببدء أعمال الحفر والإنشاءات بمشروع المدينة الشبابية البدوية بمدينة موط بمركز الداخلة، والمقامة على مساحة ١٢ فدانا، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بالمنشآت الرياضية وتطوير الأنشطة الشبابية واستغلال طاقات الشباب.

وأوضح الزملوط، أنه تم التخطيط لتصميم المدينة على الطراز البيئي المُستوحى من التراث الواحاتي، والتي تضم مباني إقامة سكنية ومباني خدمية وأنشطة ترفيهية وملاعب رياضية متعددة الاستخدام وحماميّ سباحة أوليمبي وخاص، وصالة مغطاه ونادي صحي وكهف الملح وبحيرة كبريت علاجية.

المدينة الشبابية الوادي الجديد الغردقة والجونه بطراز عالمي حديث أفواج سياحية قرية أولمبية بيئية طبية تنشيط السياحة الداخلية السياحة العلاجية قري حسن فتحي تطوير الأنشطة الشبابية التراث الواحاتي

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