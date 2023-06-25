"تايمز أوف إنديا": زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر تاريخية وتدعم العلاقات الاستراتيجية

سلطت وسائل الإعلام الهندية الضوء على زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى مصر، في أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس وزراء الهند إلى مصر منذ عام 1997، حيث تأتي الزيارة عقب اختتام جولة مودي التي استغرقت أربعة أيام للولايات المتحدة الأمريكية، ووصل رئيس الوزراء مودي أمس السبت إلى القاهرة في جولة تستغرق يومين في محاولة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية الثنائية، حيث تُعدّ هذه هي أول زيارة له إلى البلاد وأول زيارة ثنائية لرئيس وزراء هندي منذ عام 1997.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية أن رئيس الوزاء الدكتور مصطفى مدبولي استقبل نظيره الهندي في المطار في تكريم خاص له، حيث قال أجيت جوبت سفير الهند في القاهرة: "زيارة الدولة الأولى لرئيس الوزراء مودي لمصر ستوفر مزيدًا من الزخم للعلاقات الاستراتيجية الثنائية، فالعلافات متعددة الأوجه بين الهند ومصر، والتي تم الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية هذا العام، وستتلقى مزيدًا من الزخم مع أول زيارة دولة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى هذه الدولة الرئيسية في الشرق الأوسط".

وأفادت الصحيفة الهندية، أن الزيارة ذات أهمية لأن مصر كانت تقليديا واحدة من أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الإفريقية، حيث دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين الهند ومصر حيز التنفيذ منذ مارس 1978 وتستند إلى بند الدولة الأولى بالرعاية.

أقوى شراكة استراتيجية

وتابعت أن محادثات رئيس الوزراء مودي مع الرئيس السيسي استهدفت مناقشة سبل إعطاء دفعة إضافية للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال رئيس الوزراء مودي في بيان مغادرته لمصر من قبل "أنا متحمس للقيام بزيارة دولة لدولة قريبة وودية لأول مرة".

فيما قال سفير الهند في مصر أجيت جوبت إنه عُقد لأول مرة اجتماع مائدة مستديرة بين رئيس الوزراء مودي ورئيس الوزراء المصري.

وتابع: "الهند ومصر هما من أعظم الحضارات القديمة في العالم، وتعود روابطنا إلى أكثر من 4 آلاف عام، ولقد كانت لدينا اتصالات بحرية على مر القرون وفي السنوات الأخيرة، تطورت العلاقة لتصبح أقوى، على وجه الخصوص، بعد حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مودي إلى السلطة في عام 2014".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجالية الهندية في مصر منتشية ومتفائلة بشأن الزيارة الأولى لرئيس الوزراء مودي إلى القاهرة، حيث قال أفراد الجالية إنهم ينتظرون رئيس الوزراء مودي منذ تسع سنوات.

وقال ديبتي سينج، رئيس الجالية الهندية في مصر: "سيكون من الرائع وجود رئيس الوزراء مودي هنا، ونحن متحمسون جدًا للترحيب به، الجالية الهندية في مصر تنتظره منذ أن أصبح رئيس الوزراء والجميع يستعد لهذه الزيارة".

وتابع "المواطنون في مصر يحبون الهند بسبب العلاقات الحضارية وبوليوود، نحن فخورون بالعمل الذي قام به رئيس الوزراء مودي لقد تحسنت صورتنا في مصر بفضل رئيس الوزراء مودي".

وأكدت الصحيفة أن الهند هي خامس أكبر شريك تجاري لمصر في الفترة من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2022، وكانت في المرتبة 11 من حيث أكبر مستورد للبضائع المصرية وخامس أكبر مصدر لمصر خلال نفس الفترة، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 5.175 مليار دولار في (22 أبريل - 23 يناير) مع 3.473 مليار دولار في الصادرات الهندية و 1.702 مليار دولار في الواردات الهندية.

وتابعت أنه تم تسجيل أكثر من 450 شركة هندية في مصر، منها حوالي 50 شركة نشطة في مختلف القطاعات باستثمارات مجمعة تتجاوز 3.15 مليار دولار، ما يقرب من نصفها عبارة عن مشاريع مشتركة أو شركات تابعة هندية مملوكة بالكامل بينما يعمل الباقي من خلال مكاتب تمثيلية لها، بينما تبلغ استثمارات الشركات المصرية في الهند نحو 37 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة الهندية، أن مصر والهند تشتركان في تفاهم سياسي وثيق على أساس تاريخ طويل من الاتصال والتعاون في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، حيث تم الإعلان المشترك عن إقامة العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء في 18 أغسطس 1947.