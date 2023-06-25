قصة كفاح طالب ثانوية عامة: "بساعد أهلي وبجيب حق دروسي وفخور بنفسي"

على عكس بقية أغلب الطلاب، استطاع طارق محمود الطالب بالصف الثالث الثانوي أن يثبت جدارته خلال مسيرته التعليمية، حيث كان يعمل بمحل ملابس ويذهب لدروسه لتوفير مبالغ تساعد أهله عقب وفاة والده.

تلك هي قصة طالب بالصف الثالث الثانوي بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، حيث مر بظروف صعبة عقب وفاة والده وأصبح دخلهم الأساسي غير متوفر بسبب أعمال والده الحرة التي تسبب في عدم تأمين معاش لهم.



وقال طارق لـ"الدستور" إنه قرر البحث عن عمل حتى يخفف عبء الدروس الخصوصية ومصاريفه الشخصية عن والدته، ولذلك قرر البحث عن عمل، واستطاع أن يوفق بين الاثنين، وقال: "كنت بقعد أذاكر في مكان شغلي لما مابيبقاش فيه زباين وكنت بروح الدرس من المحل وأرجع تاني عليه".

وأضاف أن فكرة اعتماده على نفسه جعلت منه شخص ملتزم على عكس قديما عندما كان يعتمد على أهله في كل شيء، ناصحا الشباب بالاعتماد على أنفسهم حتى يستطيعوا العيش بروح مختلفة مليئة بالشعور بالمسئولية كونه يستطيع تحمل مسئولية نفسه ومساعدة أهله أيضا، معقبا: “أنا فخور بنفسي”.

وبدأت امتحانات الثانوية العامة للعام 2023 يوم الإثنين الموافق 12 من شهر يونيو بكافة محافظات مصر، وذلك بمادتي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وعن ورقة امتحانات الثانوية العامة 2023، فقد تم تعديل المواصفات الفنية لتصبح اختيار من متعدد بنسبة 85% MCQ، وإضافة إلي جزء مقالي لا يتعدى 15% من الدرجة حسب طبيعة كل مادة، ويتمثل شكل الامتحان في ورقة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 ليشتمل الجزء الأول فيها على أسئلة لها درجة واحدة.

أما الجزء الثاني، فيشمل أسئلة لها درجتان، والجزء الثالث فهو مخصص للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره لاطلاع الطلاب عليه.