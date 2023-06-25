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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غانا يواجه الكونغو.. ومالى يلتقى الجابون فى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

منتخب غانا تحت 23
منتخب غانا تحت 23 عامًا

يلتقي المنتخب الغاني، نظيره الكونغولي، في تمام السادسة مساء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، المقامة حاليًا بالمغرب.

ويطمح كلا المنتخبين لتحقيق الفوز من أجل الدخول في دائرة المنافسة مبكرًا على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وسيعول منتخب غانا، على جهود نجومه خاصة المحترفين منهم خارج البلاد، وعلى رأسهم عبدول فاتاو إسحاقو، لاعب سبورتنج لشبونة البرتغالي، وكمال الدين سليمانا، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، ودانيال أفري، لاعب زيوريخ السويسري، وإيمانويل يوبوا، لاعب كلوج الروماني.

كان منتخب المغرب، قد قص شريط انطلاق البطولة، بانتصار صعب ومثير على نظيره الغيني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس السبت.

على جانب آخر، يلتقي منتخب مالي مع نظيره منتخب الجابون، في المباراة التي ستجمعهما في الحادية عشرة مساءً، على ستاد (ابن بطوطة) بمدينة طنجة، في إطار الجولة الأولى من المجموعة الثانية للبطولة.

ويخوض منتخب مالي البطولة، بقوام أغلبه من اللاعبين المحترفين في الخارج، ومن أبرزهم شيخنا دومبيا، مهاجم شباب الأهلي دبي الإماراتي، ولادجي مالي، مهاجم لوس أنجلوس الأمريكي، ومامادو سانجاري، لاعب وسط هاربيرج النمساوي.

بينما سيعول منتخب الجابون على جهود نجومه في مقدمتهم فلوريس دجافي، مهاجم أنوسيس نيون القبرصي، وإيمانويل إيسوجو، مهاجم فريق توربيدو البيلاروسي، وميشاك مايالا، مهاجم تريسا الإسباني.

غانا الكونغو كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام مالي الجابون

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