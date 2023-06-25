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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اندلاع حريق فى مزرعة دواجن بإحدى قرى الشرقية

حريق في مزرعة دواجن
حريق في مزرعة دواجن

شب صباح اليوم، حريق بمزرعة دواجن بقرية شرارة بمحافظة الشرقية، وتوجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحريق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق بمزرعة دواجن بقرية شرارة التابعة لمركز الحسينية، وتوجهت قوات الحماية المدنية  لموقع البلاغ للسيطرة عليه.

وتمت السيطرة على الحريق وتبين أن الحريق نشب بالطابق الثانى من المزرعة، وأسفر عن إصابة عاملين بالمزرعة باختناق، وتم نقلهما إلى مستشفى الحسينية المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

حريق مزرعة دواجن محافظة الشرقية سيارات الإسعاف الأجهزة الأمنية

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