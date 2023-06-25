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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سلامة الغذاء: تصدير واستيراد 210 آلاف طن لـ425 صنفًا من الخضر والفاكهة

خضر وفاكهة
خضر وفاكهة

أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريرها الأسبوعي متضمنًا العديد من الأنشطة منها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 17 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح تقرير أصدرته هيئة سلامة الغذاء اليوم أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغت 38 زيارة، وسجلت 2 منشأة لدى الهيئة، واستوفت 8 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجارٍ إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 971 إذن تصدير لحاصلات زراعية.

ووفقًا للتقرير بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 4050 رسالة بواقع 210000 طن، تنوعت ما بين 425 صنفًا من خضر وفواكه، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة من 132 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية وهولندا.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1320 رسالة بواقع 186630 طنًا، تم رفض 4 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية ما بين 140 صنفًا من زيوت متنوعة، فول صويا، قمح، وأرز من 76 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر أوكرانيا، روسيا، إندونيسيا، والهند.

وكشف التقرير عن أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 480 رسالة، يليه ميناء دمياط بإجمالي 224 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ180 رسالة.

وتزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، جميع العاملين بالهيئة بالمواني المختلفة بالعمل طوال أيام العيد على مدار الـيوم، والتشديد على التواجد المستمر بالمنافذ الجركية، وإتمام العمل على أكمل وجه للإسراع من وتيرة الإفراج عن السلع الغذائية ونفاذها للأسواق المحلية.

سلامة الغذاء تصدير وإستيراد أكثر اسكتلندا الف لعدد الأوتوستراد صنفا

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