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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز بني سويف الجديدة يطرح مناقصة تطوير المسطحات الخضراء

جهاز مدينة بني سويف
جهاز مدينة بني سويف الجديدة

أعلن جهاز مدينة بني سويف الجديدة عن طرح مناقصة عامة لشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث تنص المناقصة على تنفيذ أعمال تطوير وصيانة وحراسة المسطحات الخضراء بما عليها من مزروعات في المدخل بالمدينة الشرقية وطريق "ل" بالمجاورة الثانية بالحي السكني الثاني والحي الأول ومدخل الأسكان الاجتماعي والطريق المؤدية إليه والحديقة العامة أمام الإسكان الاجتماعي ومنطقة الـ27 ومركز المدينة وأشجار الطريق الترفيهية والطريق بمدخل المدينة الشرقية الغربية وطريقها الفاصل بين مشروع أبني 2 ومشروع الإسكان الاجتماعي وطريق المشتل وطريق محور الجامعة وطريق جزيرة الخدمة ومحور الاتحاد بمدينة بني سويف الجديدة.

وأفاد جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد 299 جنيهًا، ويقدم العطاء بمظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غاية جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مناقصة.

وأفاد جهاز مدينة بني سويف الجديدة، بأن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 60000 جنيه ويستكمل بنسبة 0.5%، وسيعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 16 يوليو 2023، بينما ستعقد جلسة فتح المظاريف الفنية بمقر الجهاز يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023.

القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذي ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يومًا من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.

وكما يذكر أن المادة رقم 78 من قانون المناقصات تجيز لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.

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