المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الــ 21 (إنفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي الـ 21، وذلك عن الفترة من 17 - 23 يونيو الجاري، والذي تضمن العديد من الأنشطة والإنجازات المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 17 منشأة غذائية لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 38 زيارة، وسجلت 2 منشأة لدى الهيئة، واستوفت 8 منشآت لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجاري إدراجها بالقائمة البيضاء، كما أصدرت الإدارة 971 إذن تصدير لحاصلات زراعية.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات 4050 رسالة بواقع 210000 طن، تنوعت مابين 425 صنف من خضر وفواكه، دقيق ومنتجات غذائية متنوعة من 132 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المستوردة من مصر السودان، السعودية وهولندا.

فيما بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1320 رسالة بواقع 186630 طن، تم رفض 4 رسائل منها، وتنوعت الرسائل الغذائية مابين 140 صنف من زيوت متنوعة، فول صويا، قمح، وأرز من 76 دولة، حيث تمثل أكبر الدول المصدرة إلى مصر أوكرانيا، روسيا، أندونيسيا، والهند.



وكشف التقرير، أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 480 رسالة ، يليه ميناء دمياط بإجمال 224 رسالة، ثم مطار القاهرة بـ 180 رسالة.



وتزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – جميع العاملين بالهيئة بالمواني المختلفة بالعمل طوال أيام العيد على مدار الـيوم، والتشديد على التواجد المستمر بالمنافذ الجركية، وإتمام العمل على أكمل وجه للإسراع من وتيرة الإفراج عن السلع الغذائية ونفاذها للأسواق المحلية.



وفي ضوء أهمية الدور الحيوي للهيئة القومية لسلامة الغذاء داخل المواني المختلفة للإسراع من إجراءت الفحص وتقليل زمن الإفراج الجمركي طبقاً للتوجيات الرئاسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بتنفيذ برنامج تدريبي في الفترة من 12 – 23 يونيو لدعم قدرات المختصين بالعمل بالمواني النموذجية الجديدة التي تعتزم الهيئة افتتاحها خلال الفترة القادمة ، حيث تم إيفاد عدد 5 من كوادر الهيئة إلى بولندا للمشاركة في دورة تدريبية للاستفادة من الخبرات البولندية في مجال التحاليل وسحب العينات الخاصة بمتبقيات المبيدات.



ونفذت الإدارة العامة لتسجيل وتراخيص الأغذية الخاصة 4 زيارات رقابية، وسجلت 79 منتج و16 شركة ، كما فحصت 861 منتج جديد، وأصدرت 15 شهادة بيع حر لعدد 3 دول.



وقامت غرفة العمليات بالهيئة والتابعة لإدارة السلع الاستراتيجية بالمرور على عدد من المحافظات لمتابعة سير عمل لجان استلام القمح المحلي وتذليل أي عقبات تواجه لجان الاستلام، وتم تسجيل عدد 1 مضرب أرز.



وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 63 مأمورية رقابية لفروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت لدى الإدارة 20 فرع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1327 فرع لعدد 45 سلسة تجارية.



وجرى تسجيل 318 منشأة من خلال المنظومة الإلكترونية للمحال العامة ذات النشاط الغذائي، بالإضافة إلى تسجيل 5 منشآت تحت مسمى المحال العامة عن طريق التقدم المباشر للتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 64 معاينة لمحال عامة.



وتنفيذًا للخطة الاستراتيجية الهيئة - والتي تهدف إلى التعاون مع القطاع الخاص - قامت كلًا من إدارة السلاسل التجارية وإدارة المحال العامة بعقد اجتماع مع مديري السلاسل التجارية الكبرى، تناول الاجتماع مناقشة كيفية إصدار ترخيص تداول الغذاء للسلاسل التجارية وآليات الاعتماد بالقائمة البيضاء، ووضع مقترحات للمعوقات التي تواجه هذه المنشآت الغذائية.



وقامت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية بـ 30 زيارة رقابية، وتم تسجيل 2 مصنع أسماك، و 7 شركات تصدير لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 15 مأمورية رقابية على المخازن بعدد من المحافظات، وتم استيفاء 2 مخزن لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ليصبح مجموع المخازن المستوفاة 223 مخزنًا.

وتم معاينة 7 مواقع جديدة لإنشاء مخازن التغذية المدرسية، عدد 1 بمحافظة القليوبية وعدد 6 مواقع بمحافظة كفر الشيخ.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــــ 16 مأمورية رقابية بعدد من محافظات الجمهورية، مقسمة ما بين 13 زيارة معلنة و 3 زيارات غير معلنة.



بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة 54 شكوى، والمقدمة إلى الهيئة من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء) – جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 41 شكوى، وجاري فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 46 منشأة بمختلف المحافظات للتأكد من مدى صلاحية المنتجات المعروضة.



وقامت إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية الأسبوع الماضي بــ 72 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص بالعديد من المحافظات، وتم استيفاء 2 فندق و 2 مطعم سياحي لاشتراطات التراخيص.



ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 28 مأمورية فحص على وحدات الطعام في عدة محافظات.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات.



ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك وجه الدكتور طارق الهوبي – رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء – فروع الهيئة بتكثيف الحملات للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بالمرور على 450 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمحافظة، وتم ضبط ثلاثة آلاف عبوة مشروب صناعي يحتوي على ألوان غير مصرح بإضافتها، و200 كيلو عسل أسود معبأ بصفائح بها ألوان طلاء وأحبار طباعة ملامس مباشرة للمادة الغذائية وذلك بالمخالفة لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (17) لسنة 2022 بشأن القواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء.



كما تم ضبط كميات من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرير محاضر بالنيابة العامة، كما تم تحرير عدد 26 إقرار إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية بناءً على طلب صاحب المنشأة.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 177 محضر وسحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم فحص الأغذية بمراكز التأهيل والإصلاح.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية بالإشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة، ومديرية التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، والصحة، حيث تم المرور على 61 منشأة غذائية في عدد من مراكز المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن الآتي:

حي شرق المنصورة: تم إعدام (حلويات متنوعة، بانيه و أجنحة دجاج، كبدة وكفتة، سلطات متنوعة، فواكه مجففة) نتيجة التغير في خواص تلك المنتجات، كما تم تحرير 1 محضر اشتراطات صحية، و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و 2 محضر غش تجاري.

مركز ميت غمر: تم إعدام 15 كيلو فسيخ نتيجة التغير في الخواص والتحفظ على 114 كيلو كبده وكفتة ولحوم متنوعة، وتحرير 9 محاضر غش تجاري.



مركز بلقاس: تم إعدام 49 كيلو لحوم ودجاج ورنجة للتغير في الخواص، والتحفظ على 112 كيلو لحوم ودجاج، وتحرير 3 محاضر غش تجاري.



مركز المنزلة: تم إعدام 33 كيلو مواد غذائية متنوعة، وتم تحرير 2 محضر اشتراطات صحية، و3 محاضر عدم وجود شهادات صحية.



مركز ميت سلسيل: تم إعدام 224 لحوم حلويات و40 لتر لبن نتيجة التغيرفي خواص تلك المنتجات، وتحرير 2 محضر عدم وجود شهادات صحية، 2 محضر اشتراطات صحية.



كما قام فرع الدقهلية بالاشتراك في تحرير 41 محضر ضمن الحملات اليومية لضبط الأسواق، إلى جانب سحب عينات للأغذية التي يشتبه في صلاحيتها مع التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.