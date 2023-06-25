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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولية أمر طالبة بالثانوية: "بنتي عندها قلق ورهبة من الامتحانات"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

"بنتي تنتتظر انتهاء الامتحانات لكي تنام".. بهذه الكلمات وصفت سميرة إسماعيل والدة إحدى طالبات  الثانوية العامة التي تؤدي امتحاناتها داخل لجنة معاناة الابنة مع مذاكرة مواد الثانوية العامة طول العام، وخاصة في أيام الامتحانات وما سبقها.

وأكدت سميرة أن الابنة تظل تذاكر حتى ساعات متأخرة من الليل على الرغم من محاولة منعها هي وأبيها من ذلك، ولكنها تصمم على ذلك فهي تتمنى الالتحاق بكلية الهندسة.

وتؤكد الأم أن ابنتها دائمًا ما كانت تحب المذاكرة فهي دائمًا من المتفوقات، ولكن هذا العام أصابها قلق كبير خوفًا من رهبة الثانوية العامة، و في الوقت نفسه فهي تحب أن تضع هدفًا وتسعى للوصول إليه حتى تصل بالفعل قائلة "أنا مؤمنة إن ربنا حايدي بنتي على قد تعبها وأكتر، وحايدخلها الكلية اللي نفسها فيها".

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