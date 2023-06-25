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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية

معاشات
معاشات

بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، صرف معاشات شهر يوليو من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية، بناءً على التوجيهات الرئاسية بتبكير مواعيد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة إن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يصرفون ما يقارب من 29 مليار جنيه شهريًا.

وأعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن بدء صرف كافة المعاشات للعملاء، عبر ماكينات الصرف الآلي ATM، ومن اليوم الأحد الموافق 25 يونيو عن طريق جميع فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، واتخاذ كل التدابير والإجراءات لتيسير عملية صرف المعاشات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل ليتم صرفها قبل عيد الأضحى.

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