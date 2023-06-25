طوارئ بـ"صرف الإسكندرية" لاستقبال عيد الأضحى

اجتمع اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، بمسئولي القطاعات المختلفة بالشركة لوضع خطط عمل الاستعداد لعيد الأضحى المبارك.

وقد أعلن اللواء محمود نافع، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على الاستعداد الأمثل بفرق الطوارئ وغرفة العمليات وكل معدات وسيارات الشركة لمواجهة أي طارئ، وانتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، لمواجهة أي سدد أو طفح للصرف الصحي في شوارع المحافظة.

وتابع "نافع" معدلات ونسب التطهير للشنايش والمطابق والبيارات بمختلف المناطق لرفع العبء عن الشبكات ومنعًا لحدوث أي انسدادات بالشبكات.

وشدد على الاستجابة الفورية لجميع شكاوى المواطنين الواردة من مختلف قنوات تلقي البلاغات ومتابعتها، والتأكد من اتخاذ اللازم حيالها، بخلاف المتابعة الدورية على المحطات والمشروعات الجارية للتأكد من سلامة وانتظام سير العمل أثناء فترة العيد.

وناشد رئيس الشركة المواطنين بتجنب السلوكيات الخاطئة بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكة الصرف الصحي، والتي تؤدي إلى انسداد الشبكات وطفح مياه الصرف لما له من آثار جسيمة على الشبكة وعلى البيئة، وانعكاس ذلك على المواطنين بالمحافظة، والإبلاغ عن أي مشكلة تخص الصرف الصحي بالمحافظة على رقم الخط الساخن 175 أو على صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".