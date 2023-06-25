ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة».. تجار يشتكون من نقص البن

تجار البن
تجار البن

"فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة".. كوبليه من الأغنية الشهيرة للمطرب حمزة نمرة، والتي تحولت هذه الأيام إلى أمر صعب حدوثه، بعد أزمة ارتفاع سعر البن ونقصه، التي ضربت عددًا من بلدان العالم، التي تشتهر تصدير هذا المحصول الهام، وعلى رأسها البرازيل، التي انخفض إنتاجها منذ أزمة كورونا بصورة كبيرة، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على السوق المصري، الذي يرتبط مزاج المواطن به ارتباطًا شديدًا بهذا المشروب منذ قديم الأذل، ومن المنتجات التي تعاني النقص الشديد، القهوة المحمصة والنسكافيه، الذي يتم استيرادهم بالكامل من الخارج.

في منطقة أخرى وهي شارع المحطة بالجيزة، تحدثنا مع محمد بندق صاحب محل “سخن وساقع” لتقديم المشروبات الساخنة، وقال: "أنا شغلي كله معتمد في الأساس على البن، حيث أقدم القهوة بجميع أنواعها، والنسكافيه أيضًا، وخلال الأيام القليلة الماضية واجهت صعوبة بالغة في العثور على أي كمية من هذه المشروبات خاصة النسكافيه، الذي أصبح سعره عاليًا بعض الشيء، نظرًا لنقص الكميات المتاحة، وأيضًا استغلال بعض التجار الكبار، فهناك أشخاص لا يملكون ذرة ضمير أو أخلاص، يحاولون استغلال المواسم مثل موسم عيد الأضحى المبارك، ويرفعون الأسعار بلا رحمة، بحجة حاجة المواطنين لتناول القهوة خلال العطلة الرسمية".

received_1009589746708821
received_1009589746708821
received_3499716630310885
received_3499716630310885
ارتفاع سعر البن ارتفاع سعر ازمة كورونا الاحتياطي الاستراتيجي القهوة المحمصة المشروبات الساخنة شارع المحطة

الأكثر قراءة

مفاوضات الاتفاق السعودى مع "هدف الأهلى" تتعثر

مصر تتسلم 3 آلاف رأس ماشية من كينيا.. وطرحها بأسعار مخفضة

بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية

مصر تتسلم 2500 رأس ماشية من الصومال.. وطرحها بعد العيد

إطلاق "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين بـ74 مليون دولار أكتوبر

تطوير 6 مناطق عشوائية بـ721 مليون جنيه وتوفير الخدمات للمواطنين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

بيان الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: اعتداءات المستوطنين في الضفة إرهاب قومي

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟