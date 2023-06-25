«فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة».. تجار يشتكون من نقص البن

"فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة".. كوبليه من الأغنية الشهيرة للمطرب حمزة نمرة، والتي تحولت هذه الأيام إلى أمر صعب حدوثه، بعد أزمة ارتفاع سعر البن ونقصه، التي ضربت عددًا من بلدان العالم، التي تشتهر تصدير هذا المحصول الهام، وعلى رأسها البرازيل، التي انخفض إنتاجها منذ أزمة كورونا بصورة كبيرة، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على السوق المصري، الذي يرتبط مزاج المواطن به ارتباطًا شديدًا بهذا المشروب منذ قديم الأذل، ومن المنتجات التي تعاني النقص الشديد، القهوة المحمصة والنسكافيه، الذي يتم استيرادهم بالكامل من الخارج.

في منطقة أخرى وهي شارع المحطة بالجيزة، تحدثنا مع محمد بندق صاحب محل “سخن وساقع” لتقديم المشروبات الساخنة، وقال: "أنا شغلي كله معتمد في الأساس على البن، حيث أقدم القهوة بجميع أنواعها، والنسكافيه أيضًا، وخلال الأيام القليلة الماضية واجهت صعوبة بالغة في العثور على أي كمية من هذه المشروبات خاصة النسكافيه، الذي أصبح سعره عاليًا بعض الشيء، نظرًا لنقص الكميات المتاحة، وأيضًا استغلال بعض التجار الكبار، فهناك أشخاص لا يملكون ذرة ضمير أو أخلاص، يحاولون استغلال المواسم مثل موسم عيد الأضحى المبارك، ويرفعون الأسعار بلا رحمة، بحجة حاجة المواطنين لتناول القهوة خلال العطلة الرسمية".

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