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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هؤلاء ممنوعين من دخولها.. تعرف على أضرار "الساونا"

الساونا
الساونا

يعاني بعض الأشخاص من أمراض تمنعهم من دخول الساونا أو ما يطلق عليها اسم حمامات البخار والتي يمكن أن تفقدهم حياتهم.

ويدخل البعض إلى الساونا اعتقادا منهم أنها تعمل على إنقاص الوزن بشكل أسرع دون نظام غذائي أو “دايت”، وهذا معتقد خاطئ، لكنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسين نسب الكوليسترول في الدم، تحسين قدرة الجهاز المناعي للجسم، وتفتيح مسامات الجسم، لذلك يرصد موقعنا “الدستور” أضرار الساونا على أصحاب الأمراض المزمنة خوفاً على صحتهم، وذلك وفقاً لموقع “healthnews”.

هؤلاء ممنوعين من دخولها.. تعرف على أضرار الساونا

إذا كنت تعاني من تلك الأمراض التالية يجب أن تتجنب دخول الساونا أو ما تسمى حمامات البخار وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - مرضى ضغط الدم

يجب على مرضى ضغط الدم الابتعاد عن دخول الساونا حتى لا تتعرض لهبوط حاد بالدورة الدموية وقد تصل إلى الوفاة.

2 - الجيوب الأنفية 

لا يستطيع أصحاب مرض الجيوب الأنفية الدخول إلى حمامات البخار لأنها ستعمل على اختناق وصعوبة في التنفس.

3 - الجفاف

إذا كنت تعاني من جفاف الجلد لا تستخدم الساونا لأنك ستفقد جزء كبير من الماء عن طريق التعرق وستفقد وعيك بشكل سريع.

4 - مرضى القلب

إذا كنت تعاني من أمراض القلب إحذر من دخول حمامات البخار لأنها ستزيد من ضربات قلبك ولن تستطيع التحمل خصوصاً إذا كنت تعاني من القصور في العضلة.

اضرار الساونا الساونا الجيوب الانفية مرضى ضغط الدم مرضى القلب الجفاف

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