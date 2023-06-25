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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لتطوير منظومة إدارة المخلفات.. إنشاء المدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق بالفيوم

المدفن الصحي الآمن
المدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق بالفيو

شهدت محافظة الفيوم خلال السنوات الـ 9 الماضية تطورا ملحوظا فى قطاع تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة الفيوم، وسعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير شامل للمنظومة بالمحافظة.

 وكان من بين هذه الإنجازات تم إنشاء وتسليم مدفن صحي آمن بمدينة كوم أوشيم على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 35 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة، بالإضافة إلى إنشاء وتسليم المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة يوسف الصديق بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، وتوريد محطة وسيطة متحركة بمدينة الفيوم تشمل 4 سيارات مجهزة بهوك ليفت و8 حاويات سعة 24م3؛ لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وتبلغ تكلفة تلك المحطة 12 مليون جنيه.

وتم إنشاء المدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بتكلفة إجمالية تصل إلى 21 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

 المدفن  تم إنشائه علي مساحة 5 أفدنة، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع  رئيسية  وأعمدة  إنارة وخزانات للمياه.

مةكط
مةكط
انجازات 9 سنوات المدفن الصحي الآمن بمركز يوسف الصديق الفيوم 30 يونيو السيسي

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