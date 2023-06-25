ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العبور يشن حملة مكبرة لرصد بلاغات مخالفة قانونيا (صور)

حملة مكبرة لرصد بلاغات
حملة مكبرة لرصد بلاغات مخالفة قانونيا

وجه المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق تم تشكيل عدة حملات للمرور صباح اليوم  الأحد، وفقا لعدة بلاغات عن وجود مخالفات قانونية بأحياء المدينة للتصدي لأي مخالفة فور رصدها، مشددا على استمرار الحملات الانضباطية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. 

 

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحملة أسفرت عن إيقاف الأعمال المخالفة بالقطعة رقم ١٧٢محلية ٢ والشروع في عمل مباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية بغرف السطح كما تلاحظ مخالفة بذات القطعة والمتمثلة في استغلال البدروم مخزن مفروشات وتم التحفظ على عداد الكهرباء، كما تم رصد مخالفة بالإسكان العائلى بقطعة ١٢ بلوك ١٧٠٣٨ والمتمثلة في استغلال البدروم مخزن مستحضرات تجميل وتم رفع عداد الكهرباء بالحي الثاني بالمدينة.

 

وأفاد أنه تم ضبط بالمرور بالحي التاسع ومدخل الصناعية الأولى حالة سرقة كابل كهرباء أعمدة الإنارة على فور تم التحفظ عليهم وعلى الأدوات المضبوطة وتسليمهم للجهات المختصة. 

 

واستكمل المهندس السيد أمين  مدير ادارة التنمية بالجهاز والمشرف علي الحملات، أنه أثناء المرور بالحى الترفيهي تم إيقاف الأعمال بالقطعة رقم ٤ بلوك  ٢٥٠٢٥ بمركز الحى. 


وأضاف أن الحملة رصدت مخالفة بالقطعة رقم  ٢٥بلوك ١٤٠٣٢واستغلال البدروم مخزن أثاث منزلي وتم رفع عداد الكهرباء بالحي السابع والسادس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

جهاز العبور حملة مكبرة لإزالة إزالة المخالفات قانون

الأكثر قراءة

مفاوضات الاتفاق السعودى مع "هدف الأهلى" تتعثر

مصر تتسلم 3 آلاف رأس ماشية من كينيا.. وطرحها بأسعار مخفضة

بدء صرف معاشات يوليو من ماكينات الصرف على مستوى الجمهورية

مصر تتسلم 2500 رأس ماشية من الصومال.. وطرحها بعد العيد

إطلاق "مصر سات 2" بالتعاون مع الصين بـ74 مليون دولار أكتوبر

تطوير 6 مناطق عشوائية بـ721 مليون جنيه وتوفير الخدمات للمواطنين بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية