جهاز العبور يشن حملة مكبرة لرصد بلاغات مخالفة قانونيا (صور)

وجه المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إدارتي التنمية والأمن بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق تم تشكيل عدة حملات للمرور صباح اليوم الأحد، وفقا لعدة بلاغات عن وجود مخالفات قانونية بأحياء المدينة للتصدي لأي مخالفة فور رصدها، مشددا على استمرار الحملات الانضباطية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الحملة أسفرت عن إيقاف الأعمال المخالفة بالقطعة رقم ١٧٢محلية ٢ والشروع في عمل مباني مخالفة زيادة عن النسبة البنائية بغرف السطح كما تلاحظ مخالفة بذات القطعة والمتمثلة في استغلال البدروم مخزن مفروشات وتم التحفظ على عداد الكهرباء، كما تم رصد مخالفة بالإسكان العائلى بقطعة ١٢ بلوك ١٧٠٣٨ والمتمثلة في استغلال البدروم مخزن مستحضرات تجميل وتم رفع عداد الكهرباء بالحي الثاني بالمدينة.

وأفاد أنه تم ضبط بالمرور بالحي التاسع ومدخل الصناعية الأولى حالة سرقة كابل كهرباء أعمدة الإنارة على فور تم التحفظ عليهم وعلى الأدوات المضبوطة وتسليمهم للجهات المختصة.





واستكمل المهندس السيد أمين مدير ادارة التنمية بالجهاز والمشرف علي الحملات، أنه أثناء المرور بالحى الترفيهي تم إيقاف الأعمال بالقطعة رقم ٤ بلوك ٢٥٠٢٥ بمركز الحى.



وأضاف أن الحملة رصدت مخالفة بالقطعة رقم ٢٥بلوك ١٤٠٣٢واستغلال البدروم مخزن أثاث منزلي وتم رفع عداد الكهرباء بالحي السابع والسادس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

