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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: عودة الهدوء فى روستوف بعد مغادرة قوات فاجنر

قوات فاجنر
قوات فاجنر

عاد الهدوء إلى محيط المنطقة العسكرية الجنوبية في روستوف بعد مغادرة قوات فاجنر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

قال حاكم مدينة روستوف الروسية، إنَّ متمردي جماعة فاجنر العسكرية الخاصة غادروا المدينة الواقعة في جنوب البلاد، ويعودون إلى معسكراتهم الميدانية، بحسب وكالة "رويترز"، فيما أعلن الكرملين عن أن رئيس مجموعة فاجنر المتمردة، سيغادر إلى بيلاروسيا والدعوى الجنائية المرفوعة ضدّه سيتم إسقاطها.

تمرد فاجنر 

وكان أعلن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، عن انسحاب قواته من جبهات القتال في أوكرانيا، والزحف نحو موسكو، والسيطرة على مقر الجيش الروسي في مدينة روستوف دون إطلاق رصاصة واحدة.

فاجنر مجموعة فاجنر روسيا روستوف العملية العسكرية

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