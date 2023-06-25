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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المنتخب الأوليمبى يبدأ مشواره إلى باريس بمواجهة النيجر الليلة

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

يبدأ المنتخب الأوليمبى مشواره إلى باريس بمواجهة النيجر فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، على استاد طنجة الذى يستضيف مباريات المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا تحت 23 عامًا التى تسضيفها المغرب حتى يوم 8 يوليو المقبل، والمؤهلة بدورها لأوليمبياد باريس 2024.

ويسعى أوليمبى الفراعنة لتحقيق انطلاقة جيدة فى بداية المشوار، خاصة أن منتخب النيجر يعتبر الفريق الأضعف فى المجموعة ومن ثم يتحتم على شباب الفراعنة تحقيق الفوز، حتى تكون هناك أريحية فى مباراتى مالى والجابون بالجولتين الثانية والثالثة، طمعًا فى حجز تذكرة التأهل للدور نصف النهائى عن تلك المجموعة.

وأنهى البرازيلى روجيرو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، كل التجهيزات الخاصة بالبطولة على مستوى اللاعبين من الناحية الفنية والخططية، وكذلك من الناحية المعنوية، بعدما ركز خلال محاضراته على مدار الأيام الماضية على ضرورة القتال داخل الملعب ليس من أجل حصد إحدى التذاكر المؤهلة لباريس فحسب، ولكن من أجل المنافسة على كأس البطولة التى يحمل لقبها الفراعنة من النسخة الأخيرة التى أقيمت فى القاهرة عام 2019.

واطمأن ميكالى على جاهزية إبراهيم عادل، قائد الفريق، حتى يكون ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم، بعد اكتمال شفائه تمامًا من بعض الآلام التى أبعدته عن المشاركة فى ودية الكونغو الأخيرة، على أن يتواجد لاعب بيراميدز ضمن تشكيلة الفراعنة فى مباراة الليلة للاستفادة من إمكانياته وخبراته الدولية فى هذه البطولة.

واستقر المدرب البرازيلى على خوض مباراة النيجر بنفس التشكيل الذى خاض به مباراة الكونغو فى محاولة لتثبيت التشكيل وخلق مزيد من الانسجام بين اللاعبين، حتى يحقق الأهداف المرجوة خلال مباريات البطولة، سواء التأهل لأوليمبياد باريس وحجز إحدى التذاكر الثلاث المباشرة أو المنافسة على لقب البطولة.

لذلك سيكون التشكيل مكونًا من حمزة علاء فى حراسة المرمى، وثنائى قلب الدفاع محمد طارق وحسام عبدالمجيد، وفى الجانب الأيمن أحمد عيد وفى الجانب الأيسر محمد أشرف، وفى الوسط الثلاثى محمد شحاتة وأحمد نبيل كوكا وأحمد عاطف، وفى الهجوم مصطفى سعد ميسى وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

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