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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لاختيار 300 برلماني.. انطلاق الانتخابات العامة باليونان

الانتخابات العامة
الانتخابات العامة باليونان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، عن بدء تصويت اليونانيين في الانتخابات العامة بالبلاد، للمرة الثانية.

وقال عبد الستار بركات، مراسل القناة من أثينا، أن هناك أكثر من 9 ملايين ناخب يوناني لهم حق التصويت في الانتخابات العامة البرلمانية التي يتم من خلالها اختيار 300 برلماني، يمثلون الأحزاب والحكومة اليونانية التي سوف تحكم البلاد خلال الاربع سنوات المقبلة ، منوها  إلى أن رئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس زعيم حزب الديمقراطيين الجديدة، يسعى إلى حكم البلاد  مرة أخري لمدة 4 سنوات.

وتابع مراسل قناة القاهرة  "الإخبارية"، أن ميتسوتاكيس ربما فشل في الانتخابات الماضية نحو شهر من الآن في الحصول على الأغلبية المطلقة، تحت قبة البرلمان وحاز 146 مقعدا بالبرلمان في الجولة الماضية، ولذلك اليونان في انتخابات سوف تسفر عن حزب فاز يستطيع تشكيل حكومة مستقلة.

وأكد أن هناك استطلاعات الرأي حتي اللحظة تعطي تقدم لـ"ميتسوتاكيس" لفارق بأكثر من 20 % الانتخابات الحالية، وذلك اليونان بإنتظار في الساعة 8 مساء اليوم على الاعلان الاخير للحزب الفائز.

 


 

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