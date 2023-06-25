محافظ كفر الشيخ يعلن تدشين عيادة التأمين الطبي المجانية بمصيف بلطيم

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تدشين "عيادة التأمين الطبي المجانية بمدينة مصيف بلطيم"، وتستقبل المصيفين من الساعة من 9 صباحاً، حتى الساعة 3 مساء، وذلك طول فترة المصيف، ضمن القوافل العلاجية بوزارة الصحة والسكان، ومديرية الصحة بكفر الشيخ، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، الدكتور طارق الشربيني وكيل المديرية.



وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للفريق المشرف على القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، بالإدارة الصحية بمركز ومدينة بلطيم، وإدارة مستشفى برج البرلس المركزي، والمجلس المحلي لمدينة مصيف بلطيم، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكامل أدوارهم معنا نحو تيسير سبل تقديم خدمات طبية متكاملة للأهالي.