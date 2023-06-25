انطلاق مبادرة "يوم الخير" تحت شعار "لبسك لغيرك عيد" ببورسعيد

انطلقت، اليوم الأحد، مبادرة “يوم الخير” تحت شعار "لبسك لغيرك عيد" والتي نظمتها مديرية الشباب والرياضة- إدارة الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب بإدارة الفتاة والمرأة، بمركز شباب أم خلف بمشاركة 12 مركز شباب بمحافظة بورسعيد.

أطلق المبادرة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة جميع محافظات الجمهورية.

ووجه عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، بضرورة الاستعداد لاستقبال الأسر الأكثر احتياجاََ وتوزيع الملابس على الأطفال وأسرهم من أجل إدخال البهجة والسرور عليهم قبل عيد الأضحى المبارك.

تم توزيع 2000 قطعة من الملابس والإكسسوارات والملابس الرياضية والأحذية والحقائب على الأسر الأكثر احتياجاَ بقرية أم خلف.

جاء ذلك تحت رعاية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتحت إشراف عائشة الغزاوي، مدير إدارة الشباب، وجايدة مطر، منسقة الفتاة بالإدارة، وفريق العمل بالإدارة، وبحضور دعاء تايب، مدير مركز المعلومات.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث