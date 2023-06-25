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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

محافظ الغربية لـ"الدستور": الامتحانات تسير بسلاسة وأمُر بنفسى لحل أى مشاكل

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق راشد رحمى، محافظ الغربية، انتظام  امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022-2023، والتي كانت قد بدأت منذ 12 يونيو الجاري، واستؤنفت اليوم بمادتي الكيمياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي.
وكشف محافظ الغربية فى تصريحات  لـ"لدستور" عن أن الامتحانات منذ أول يوم حتى الآن تسير بسلاسة ولم يحدث شىء يعكر صفو العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم مع وكيل وزارة التعليم علاوة على مروره الدائم والمستمر داخل اللجان.

ويؤدي 22606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفرالزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

الثانوية العامة التربية والتعليم الثالث الثانوي امتحانات الغربية

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