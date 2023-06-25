ميكالي يستقر على التشكيل الأساسي للمنتخب الأوليمبى أمام النيجر

استقر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، على التشكيل الأساسي الذى يخوض مباراة اليوم أمام النيجر فى الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب التى تقام خلال الفترة من 24 يونيو إلى يوم 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقرر ميكالى الدفع بالتشكيل التالى:

حمزة علاء

محمد طارق

حسام عبد المجيد

احمد عيد

محمد أشرف

احمد كوكا

محمد شحاته

محمود صابر

احمد قطة

ابراهيم عادل

أسامة فيصل

ويسعى ميكالي لتحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط فى مجموعته لتقربه خطوة من الوصول للدور قبل النهائي للبطولة.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين.. المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالى والجابون والنيجر .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور قبل النهائي ويلعبان بنظام المقص حيث يلتقي أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية بالرباط بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، ويلعب الخاسران بمدينة طنجة على المركز الثالث يوم 7 يوليو.

بينما يلعب الفائزان على اللقب بمدينة الرباط يوم 8 يوليو ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع منتخب من آسيا.

وعلى جانب آخر تقرر تطبيق تقنية حكم الفيديو فى كل أدوار البطولة ضمانا للشفافية والعدالة والحيادية ومنعا للجدل الذى يصاحب قرارات الحكام والذى تحول إلى ظاهرة قارية فى الفترة الأخيرة.